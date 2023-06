En reiteradas entrevistas, el director técnico de la Verde, Gustavo Costas, ha mencionado que “Bolivia no debe aferrarse a la altura para clasificar, (sino que) debemos saber jugar de la misma forma de local y visitante”.

Luego de aquella recordada competición, la FIFA decidió cambiar el formato de series por un “todos contra todos”. Tras siete eliminatorias, la Verde no ha podido ni siquiera “arañar” el repechaje en las últimas tres décadas.

A Costa se le consultó si las Eliminatorias se jugarían en La Paz o si existe la alternativa de presentar a la Verde en Santa Cruz, a lo que el dirigente respondió a Radio Panamericana.: “Están programadas en el estadio Hernando Siles, pero no nos cerramos a nada. Vamos a ver cómo se desarrolla las Eliminatorias y ver qué estrategia vamos a utilizar para hacer frente a todos los compromisos”.

El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, sostuvo esta tarde que no está cerrada la posibilidad de que la Selección boliviana juegue algunos partidos de las Eliminatorias 2026 en otros ciudades, al margen de La Paz.

Costas prometió en agosto del año pasado, cuando fue designado, que iba a radicar en La Paz, pero hasta la fecha no lo hizo. Es más, en varios partidos que jugaron Bolívar y The Strongest en la Copa Libertadores, no llegó a esta ciudad para presenciar los juegos internacionales, donde se encuentran la base del grupo que arma para las Eliminatorias.

Calendario

Por otra parte, el titular de la FBF informó que se coordina con la Dirección de Competiciones para que el seleccionado pueda jugar un amistoso en agosto.

“Se pretende desarrollar un microciclo en agosto con la posibilidad de un partido. Estamos coordinando con la dirección de competiciones y viendo las fechas ya que hay clubes con participación internacional y hay fechas programadas en caso de que sigan participando”, remarcó Costa.

También se refirió a la posibilidad que la entidad federativa pueda ayudar a las gobernaciones para mejorar los campos de juego.

“Falta intensidad y mejorar los escenarios, estamos en conversaciones y veremos en qué medida la FBF puede apoyar a las gobernaciones que administran los escenarios donde se juega el fútbol profesional”, cerró Costa.