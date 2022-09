$!Emperador aymara: Baldivieso, el cochala que ama a La Paz

Amante de su cultura, el Emperador Julio César Baldivieso no pierde la oportunidad para seguir aprendiendo y no sólo de fútbol. “Waliki”, responde cada vez que escucha un “kamisaki” de las caseritas de Villa Ingenio. El entrenador de Always Ready está agradecido con la gente de El Alto por el cariño que recibe día a día. Dice que entiende aymara y se inclina más por el quechua, de su natal Cochabamba. Es uno de los vallunos más representativos del país. Ahora tiene un nuevo hogar en el que ya estuvo antes, pero al que no duda en retornar por todo lo que representa La Paz – El Alto.

No tiene problema en desayunar un café con su marraqueta y queso para iniciar una jornada en Villa Ingenio. Comparte con la gente el saludo e intercambia opiniones sobre el equipo. Al recorrer las calles de La Paz ve con mucha admiración todo lo que representa la cultura y la disfruta. Se toma fotos, sonríe y destaca lo que hay en el país. Pregunta por los aguayos, los lluchus de lana y bromea al preguntar por los chicotes de cuero, tradicional de los jilakatas en la región del altiplano “para mis jugadores” dice en tono de broma. ¿Profesor, cuánto significó su regreso a Always Ready y a la ciudad de El Alto? En principio obviamente agradecer a la dirigencia, a su presidente que me dieron la oportunidad de volver. Indudablemente que el cariño de la gente de El Alto es preponderante; me acuerdo aquella primera vez que estuve acá y me fui. El ¡Baldivieso!, ¡Baldivieso! en el estadio, de la gente, del hincha de Always Ready; entonces cuando el presidente de la institución me llama para invitarme a hacerme cargo nuevamente del equipo, le digo que sí, porque sabía del buen plantel que tenía, del hambre de gloria que tienen todos y obviamente lo que podía trabajar acá y cómo podía trabajar. Creo que vamos por buen camino, pero hasta ahora no somos ni los mejores ni los peores, estamos peleando algo importante. ¿Cuál es su relación con la hinchada alteña? Tengo una empatía muy linda, muy agradecido con la gente de El Alto. El cariño es recíproco y obviamente eso te motiva a seguir trabajando; creo que hasta ahora hemos hecho un buen trabajo. Quiero agradecer a la dirigencia, al staff, a mi cuerpo técnico y en especial a los futbolistas, que ellos son los que están haciendo posible de que podamos luchar cosas importantes. ¿Cómo se siente un cochabambino en El Alto? Nadie es profeta en su propia tierra, pero obviamente antes de ser cochabambino o ser de El Alto soy boliviano, que es lo más importante, y amo Cochabamba, amo mi tierra, amo mi ciudad. Mis raíces son cochabambinas y siempre seré agradecido a esa bella tierra y trataré de darle lo que pueda mientras esté en vida. ¿Qué dice la gente en El Alto? Son agradecidos, me agradecen, me felicitan, me aplauden por lo que estamos haciendo y siempre les digo lo que está pasando. Always en este momento es mérito de los futbolistas y en cada partido dejan alma, vida y corazón para ir para adelante. Desde su etapa como jugador ¿pensó que sería La Paz y El Alto dónde lo acojan tan bien? Yo le tengo un gran cariño a La Paz. Mi hijo mayor, Mauricio, nació acá y tengo por qué ser agradecido con la maravillosa ciudad de La Paz. Tuve un paso importante por los dos equipos más grandes que tiene La Paz: Bolívar, The Strongest. Mi paso por Bolívar ha sido mucho más exitoso y le tengo un gran cariño a la gente de Bolívar. Pero, hoy en día, la verdad que muy encariñado, muy enraizado con la gente de El Alto. Hoy en día me debo a Always Ready, me debo a la gente de El Alto, y obviamente hay que tratar de dejar todas las experiencias y seguridad que uno tiene en los jóvenes. También, soy de las personas que aprenden día a día; me levanto con ánimo de seguir aprendiendo y agradecido a Dios por las oportunidades que me da la vida. ¿Es complicado estar sin la familia, sobre todo cuando hay presión de por medio? Sí, pero donde fui estaba con toda mi familia, siempre. Pasan los años y ya los hijos estudian, trabajan, ya no es lo mismo, por eso siempre les digo (risa) hay que aprovecharlos, porque vos los agarras los subes a tu movilidad y los llevas contigo. Ya cuando crecen es difícil, cuando son pequeños de repente te preocupas porque lloran y les duele el estomaguito, la orejita, pero cuando crecen te preocupas porque ya no llegan a tu casa, entonces el rol de padre es bien complicado.

A usted le gusta mucho la cultura de los lugares a los que va... Obviamente que he estado en varios lugares donde la cultura, las leyendas son distintas. En Arabia ser musulmán, en Japón los budistas, católicos, cristianos. He estado por todo lado, lo único que como extranjero he hecho es respetar las costumbres de todo un país, y creo que es fundamental saber que eres extranjero. ¿Y la cultura boliviana? (Sonríe) nuestra cultura es diversa, tiene de todo un poco y por eso creo que hay mucho turista en nuestro hermoso país. Hay mucho europeo, americano porque vienen a ver eso, la cultura que es diferente a lo que tienen ellos; nosotros muchas veces nos desesperamos por ir a una playa y estos turistas teniendo en casa lo que nosotros añoramos, vienen a conocer nuestra idiosincrasia, creo que somos un país muy rico en todo sentido. ¿Quechua o aymara? El aymara muy poco, pero el quechua sí; uno habla con la viejita, uno escucha en el mercado, o donde va y aparte que hoy en día hay que saber todos los idiomas, es necesario. Ahora que está en El Alto, ¿aprende aymara? Sí, claro, me gustaría aprender, ahora en colegio están enseñando aymara, quechua, es importante. Yo aprendí en colegio inglés y uno se defiende un poco al entender poco de aymara, quechua. Obviamente el aprender idiomas te abre puertas de muchos lados; en mi caso aprendí lo básico en japonés, en árabe, en portugués, en inglés, entonces me defiendo, me defiendo cuando viajo. ¿Entiende aymara? Un poquito, no mucho, pero me gustaría aprender más. ¿Ya recorrió lugares en La Paz y en El Alto? Sólo fuimos a Huarina, a ver esa maravilla que tiene el complejo deportivo de Always Ready, que estoy seguro servirá para el club y la Selección y los equipos que quieren entrenar allá. A mí me encanta el lago, me distrae estar cerca del lago, es lejos pero de verdad que muy poco he salido, soy más de estar en casa. ¿Cómo cataloga el CAR de Huarina, waliki? Waliki, waliki (sonríe). Obviamente es digno de destacar, algo importante. Veremos qué pasa de aquí en adelante, pero como todas las ciudades del país, La Paz, El Alto, Santa Cruz, todos, han crecido increíblemente.

Andrés Costa (presidente de Always Ready) decía en una entrevista previa que comparten la misma locura, ¿es así? Sí, cuando uno tiene pasión al fútbol sucede lo que sucede en este equipo. Es un equipo con mucha pasión, con mucho sentimiento y hay que entender lo que viene. Yo estoy tranquilo, agradecido, muy contento y con ganas de seguir para delante. Sé que el presidente es joven, tiene mucha pasión por el fútbol y tiene derecho a criticar el fútbol como uno ve y lo único que uno puede hacer es respetar las opiniones que se tienen. De repente uno lo acepta o no, es problema de uno; nosotros hemos compartido muchas cosas, hemos hablado mucho antes de empezar este campeonato; futbolistas que se iban, que se quedaban y a mí me sorprendió gratamente Andrés. El presidente no tuvo problema en que se quede Marcos Riquelme. Yo hablé con él, yo pensé que con ese entredicho que habían tenido me iba a decir que se vaya, y hablamos, coincidimos que era un jugador importante, yo le dije que era un goleador y que no se podía ir así, y gracias a Dios no nos hemos equivocado, los dos apostamos por Marcos, y así entre otros, y lo pongo de ejemplo a Marcos porque me parece una gran persona y un gran futbolista, creo que es ideal como ejemplo para el equipo. ¿Cómo está el fútbol boliviano? Muy importante que haya futbolistas afuera, futbolistas jóvenes que juegan fuera del país, eso le da un plus importante a la Selección, otro ritmo de fútbol, otra jerarquía. Cuando uno sale del país es cierto que ganará más experiencia aquel que juega, porque el que no juega sólo tendrá el ritmo de competencia. ¿El Emperador podrá conquistar el título? Yo nunca he ofrecido títulos, ni clasificar al Mundial. Cuando tuve el privilegio de ser entrenador de la Selección, lo único que ofrezco es trabajo, honestidad.

