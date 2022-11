En el Tigre no preocupa

En The Strongest se tomó con calma la situación de Fernando Saucedo, tomando en cuenta de que un día antes confirmó que tiene la propuesta oficial de Bolívar para jugar la próxima temporada como celeste. Saucedo informó de que recibió la propuesta de Bolívar para la próxima temporada, pero que en este momento no se puede hablar de otra cosa que no sea la reanudación del torneo Clausura y de ser campeones. Ante esta situación, el titular de The Strongets, Héctor Montes, confirmó que tuvo una charla con Saucedo hace dos semanas, a quien le expresó el interés de que sea parte del Tigre modelo 2023. En todo caso, Montes informó de que “la situación de Saucedo es un tema que en este momento no nos preocupa, seguro al final del torneo evaluaremos, ya sabemos ambos en qué marcó movernos”. La dirigencia espera el sí de Saucedo.