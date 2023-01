Luego de los dos partidos amistosos que tuvo Bolívar en Buenos Aires, la conclusión que sacaron los jugadores es que el equipo aún está en formación.

Los celestes confían en que en las siguientes tres semanas se pueda encontrar el rumbo que pretende el cuerpo técnico para afrontar primero el torneo local y posteriormente la fase de grupos de la Copa Libertadores de América.

Nueve jugadores en total llegaron para este año al primer plantel, extremo que dificulta para agarrar los conceptos tácticos que pretende el entrenador Beñat San José, quien apenas tuvo esta última semana para trabajar con un grupo más compacto.

“Somos muchos chicos nuevos y estamos en formación. Yo me sume en enero y el profesor nos muestra muchos videos para ir asimilando la idea que pretende”, aseguró el defensor Nicolás Ferreyra.

El argentino agregó que “hay tiempo para trabajar, los chicos llevan muchos días y tenemos todo enero hasta que comience el torneo, estamos tranquilos porque vamos por buen camino”.

Sobre los amistosos que disputó la Academia ante Racing y Lanús, Ferreyra mencionó que servirán para encarar especialmente la Libertadores. “Siempre es bueno medirse con los mejores, nos enfrentamos a dos buenos elencos y si apuntamos a la Copa hay que medirse con los mejores”.

El español Pablo Hervías, que fue el último en integrarse a la plantilla coincidió con su compañero al citar que “los resultados no importan en la pretemporada, sirven para automatizar conceptos. Hay tiempo y quedan jugadores por venir, con tres semanas vamos a tener los conceptos más claros de lo que pretende el técnico”.

Adaptación y canchas malas

Hervías llegó la pasada semana a La Paz y luego de unas horas tuvo que viajar con el grupo a Buenos Aires, a partir de mañana comenzará su período de adaptación a los 3.600 metros de la sede de Gobierno.

“En una semana puedo decirles cómo me siento, me dijeron que al principio cuesta y te falta oxígeno”, apuntó el volante ofensivo español.

Contó que, antes de llegar al país, tuvo una pequeña conversación con el exceleste Alberto Guitián, quien le dio algunas pautas para su adaptación.

“Conozco a Guitián, pregunté un poco, porque cada futbolista es un mundo. Me han dicho que en los partidos hay bastantes patadas, con campos complicados y en mal estado, especialmente fuera de casa. Soy una persona que quiero descubrir y yo voy a jugar el mismo fútbol que en mis anteriores equipos. Si me dan más patadas, me levantaré y ya está”, dijo. Sólo ocho jugadores retornaron ayer a La Paz por disposición del cuerpo técnico, los académicos tendrán hoy una jornada de descanso, razón por la que la mayoría de los futbolistas se quedó en Santa Cruz para hacer uso de la licencia.

El equipo debe retornar mañana a los entrenamientos en el complejo de la zona de Ananta. En las siguientes horas se confirmará el amistoso del fin de semana frente a Cienciano, en La Paz, en escenario y horario a confirmar.