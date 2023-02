Con un jugador más, los pandinos salieron en la segunda etapa en busca del empate y, a los pocos segundos, el delantero Douglas Teles anotó el empate, pero el tanto no fue convalidado porque el ariete partió en posición adelantada.

A los 58’ llegó el empate. Pedro Taborga aprovechó un rebote que dio Juan Carlos Robles, luego de una gran atajada. En segunda instancia no pudo evitar la caída de su arco.

En el minuto 72’, Ronny Rodríguez anotaba el segundo tanto para los benianos, pero a instancia del VAR el gol no fue convalidado. Siete minutos más tarde, Mendoza adelantó a los locales con un tanto que primero no subió al marcador porque el juez de línea levantó la bandera, pero la revisión marcó que no había fuera de juego.

En el primer minuto de adición llegó el empate, tras un error en la defensa local que dejó solo a Taborga por el sector derecho, que remató. Otra vez Robles logró atajar, pero el balón llegó a Teles, que definió sin oposición.

El gol del triunfo llegó en el minuto 102, tras una polémica decisión del juez del partido que consideró una falta en el área. Juan Carlos Robles anotó para los locales de penal.