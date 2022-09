“En La Paz y por la noche se juega a otro ritmo”

El cuerpo técnico de Gustavo Costas sacó sus primeras conclusiones de los tres partidos que tuvieron la oportunidad de ver en La Paz: “por la noche se juega a un ritmo distinto”, aseguró el analista de videos Gonzalo Costas, que junto al preparador físico, Cristian Argentieri, estuvieron por un par de días en esta ciudad.

Los dos profesionales presenciaron el lance que tuvo Always Ready con Guabirá, en Villa Ingenio; además de los juegos entre Bolívar vs. Blooming y The Strongest con Oriente Petrolero.

“Los partidos que vimos en La Paz por la noche, de Bolívar y The Strongest, tuvieron más ritmo que el de Always, que se disputó en la tarde con mucho calor; además Guabirá hizo un planteamiento inteligente en El Alto”, subrayó Costas.

Explicó que otra de las conclusiones que se sacó es que notaron que algunos jugadores se adaptan mejor que otros a los 3.600 metros de altitud que tiene la sede de Gobierno.

“Nosotros vamos viendo y la opinión de Pablo (Escobar) es importante porque conoce el medio y jugó mucho tiempo. Nos ayudó mucho ver los partidos en la cancha, los que se juegan en la altura son distintos a los del llano”, reitero Costas a Éxito Sports.

Tanto Costas como Argentieri inspeccionaron ayer en Cochabamba los predios de Aurora y Wilstermann.

“Ahora terminamos esta fase de inspeccionar los escenarios que están disponibles en cada ciudad para tener lugares óptimos donde la Selección pueda entrenar”.

Destacó los escenarios de Bolívar y The Strongest, además mencionó que en La Paz también se utilizará la cancha de Villa El Sol, en Ananta, donde ya entrenó la Selección en el anterior proceso