Roy Ndoutoumou dejó FC Universitario. El atacante gabonés no se presentó en los entrenamientos del equipo y la dirigencia y cuerpo técnico analizan qué es lo que pasará con el futbolista.

No jugó ante Nacional Potosí y tampoco fue tomado en cuenta por el entrenador Alberto Illanes en la victoria de ayer ante Independiente de Sucre (2-0).

“Antes del partido con Nacional hicimos un trabajo táctico ofensivo en el que él participo en el segundo equipo, porque ofensivamente no tenía que mejorar. Al día siguiente teníamos previsto un táctico defensivo y él tenía que participar pero tengo entendido que él no soporté ser suplente en entrenamientos y no se presentó”, explicó el entrenador.