En Palestino dicen que Costas se quedará hasta noviembre

La dirigencia del club Palestino admitió ayer que su actual técnico, Gustavo Costas, tiene contactos con la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) para asumir el mando de la Verde; pero confían en mantenerlo al menos hasta noviembre al frente de su primer plantel, que juega el torneo de primera división del balompié de Chile.

Henry Abuawad, de la comisión de fútbol de Palestino, confirmó a Campeones que la FBF está interesada en su DT.

“Yo me comuniqué con uno de sus representantes que vive en Argentina (Fernando Alonso) y efectivamente nos informó que existe una oferta formal de la FBF, pero Gustavo estaría dispuesto a ir siempre y cuando le dejen terminar su contrato con nosotros, en noviembre, eso nos mencionó su representante”, subrayó Abuawad.

Se le consultó si existiría la posibilidad de rescindir el contrato con Costas antes de noviembre, Abuawad respondió que “me imagino que se debería negociar una rescisión. Yo quiero reiterar lo que me dijo el representante, que Gustavo le mencionó que no sale de Chile hasta que termine el contrato con nosotros”.

“Me gusta el proyecto”

Entretanto el técnico argentino admitió que tuvo un par de reuniones con el titular de la FBF, Fernando Costa, y que le gustó el proyecto que le propusieron. “Me gustó la charla, fue muy amena, me agradó mucho el proyecto y la ilusión. Saben cómo trabajo y me cayó bien las dos charlas que tuvimos”, anotó Costa al Panamericano deportivo. Reconoció que la posibilidad de dirigir a la Selección tiene otra motivación y otro prestigio profesional.

“Vamos a ser sinceros. El prestigio es otro en una selección y es una alegría que Bolivia se haya fijado en mí y la ilusión de llevar a Bolivia a un Mundial, ya que hace mucho no clasifica. Vimos la Eliminatoria y me ha tocado jugar con muchos equipos bolivianos la Libertadores y me entusiasma llevar a Bolivia a un Mundial”, destacó el profesional.

Contó que tuvo contacto con Pablo Daniel Escobar, que en el momento dirige las divisiones inferiores en la federación.

“Hablamos de todo un poco con Pablo, es un tipazo, lo tuve como jugador en Cerro Porteño; además estuvimos hace poco en Paraguay cuando él dirigía Sol de América y yo, Guaraní. Nos llevamos muy bien”, cerró Costas.