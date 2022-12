La empresa estatal boliviana de telecomunicaciones (Entel) es una de las principales compañías del medio nacional que está interesada en la transmisión de los partidos de la División Profesional, tiene una propuesta lista para la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

Tras los problemas que existen por falta de pago de Telecel-Tigo, empresa dueña de los derechos televisivos del fútbol boliviano a la FBF, y el pedido de los 17 clubes de una rescisión de contrato, Campeones de Página Siete constató ayer la presencia de un alto ejecutivo en oficinas de la FBF para hacer conocer de manera oficial su interés en la transmisión de los partidos.

Campeones consultó a tres presidentes de clubes sobre si se realizó el pago de Telecel, aseguraron que no recibieron ninguna notificación.

“No, no hay ese dinero, y creo que no habrá hasta el siguiente año, pero nosotros hemos previsto nuestra economía sin requerir esos recursos, a Dios gracias, si no estaríamos en inconvenientes, cumplimos con nuestro plantel y personal”, manifestó Héctor Montes, presidente de The Strongest.