Entra Ansu Fati y sale Sergio Ramos: la lista de Luis Enrique para el Mundial

El atacante azulgrana fue convocado por España en junio para los partidos de la Liga de Naciones, en los que no llegó a jugar, pero no estuvo en la última convocatoria de septiembre.

“Tenemos la experiencia como grupo, está consolidado. Es muy joven, pero no es un problema, también tenemos gente veterana y ese mix es muy interesante”, dijo Luis Enrique.

Entre los veteranos continúa el imprescindible capitán, Sergio Busquets, último representante del equipo que ganó el Mundial de 2010, o el lateral izquierdo Jordi Alba, en cambio quedaron fuera otras figuras con cuyo regreso se especuló como Sergio Ramos o, incluso Gerard Piqué.

“Mi objetivo es convencer a ‘Busi’ (Busquets) para que juegue otro Mundial más”, dijo el técnico español, sobre el centrocampista del Barça, del que afirmó que “no veo un pivote mejor que ‘Busi’ para jugar a lo que queremos jugar”.

Tras llegar a las semifinales de la pasada Eurocopa, donde cayó contra Italia en la tanda de penales y a la final de la última Liga de Naciones, donde perdió ante Francia, la Roja de Luis Enrique no se pone límites en Catar.

‘Hasta el infinito’

“Mi límite es el infinito, mi listón es competir cada partido que juegue la selección española”, dijo Luis Enrique, convencido de que “vamos a dar guerra en Catar”.

El seleccionador español, evitó, en cambio, pronunciarse sobre las polémicas en torno a los derechos humanos en Catar.

“Es un Mundial, es el evento más importante, se decidió en la FIFA a pesar de todas la polémicas que sucediera esto. Estoy encantado de representar a mi país donde sea necesario”, dijo Luis Enrique.

“En mi caso, soy seleccionador, no arreglo, no soy político, no tengo capacidad de decisión, me centro en el fútbol. Ojalá la calidad de vida de todas las personas pueda ser mejorable en el mundo, pero repito, ese no es mi tema”, concluyó.

La Roja llegará a Catar el 18 de noviembre tras jugar el día anterior un último encuentro preparatorio contra Jordania en Amán.

España, encuadrada en el grupo E del Mundial, iniciará su camino en la cita planetaria el 23 de noviembre frente a Costa Rica, antes de enfrentarse a Alemania el 27 de noviembre y cerrar la fase de grupos contra Japón el 1 de diciembre.