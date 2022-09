Equipo de Costas inicia trabajo con un desafío especial

Parte del cuerpo técnico del seleccionador Gustavo Costas llegará a Santa Cruz mañana. Comenzará a trabajar con varios desafíos que incluye un plan para que la Verde gane fuera de casa, según el entrenador argentino.

“Más allá de hacernos fuertes de local, tenemos que tener una selección competitiva. Hace muchos años que no gana de visitante. Tenemos que hacer una selección que compita, que pueda sumar de a tres de visitante, más allá de hacernos fuertes en La Paz. He enfrentado a equipos bolivianos y casi siempre ganamos, ya no son tan fuertes”, destacó Costas a TyC Sports.

Luego de ser presentado como DT de la Selección, Costas tiene la ilusión de llevar a Bolivia al Mundial 2026. “Estoy en Chile todavía, en Palestino hasta que termine el campeonato en noviembre, fue una de las condiciones que puse cuando me llamaron. Ya tenía la palabra con mis jugadores y con la gente, quedaba mal irme. Si me esperaban hasta noviembre no había problema. Me ilusiona devolver a Bolivia a un Mundial, que hace mucho que no va”, declaró.

Trabajo en Santa Cruz

Parte del cuerpo técnico de Costas llegará mañana a Santa Cruz, donde comenzará a trabajar. “Llegamos a Santa Cruz el lunes 5 de septiembre”, precisó a Página Siete, Gonzalo Costas, hijo y analista de video del seleccionador de la Verde.