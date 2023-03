La lista de jugadores con más partidos en la Selección contempla el tercer lugar para Marco Antonio Sandy con 93 juegos, cuarto es Luis Héctor Cristaldo (92), Miltón Melgar ocupa el quinto casillero (89) uno más que Carlos Fernando Borja. La séptima colocación es compartida por Juan Manuel Peña y Julio César Baldivieso (85).

A propósito de Martins, aún no definió su futuro tras su paso por Cerro Porteño, tiene en el tapete el interés de Oriente Petrolero, mientras, The Strongest, Bolívar y Always Ready, tras reconocer la jerarquía del “Matador”, han manifestado que no incorporarán a ningún jugador más.

En Oriente Medio, hasta junio, el libro de pases está cerrado.