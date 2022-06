“Está equivocado”: en el TSA contestan a David Paniagua

El presidente del Tribunal Superior de Apelaciones (TSA), Marcos Goytia, reaccionó ayer ante las acusaciones de Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol) y David Paniagua.

“En ningún momento el TSA puede dejar de resolver recursos de apelaciones de las resoluciones del TRD porque así dice nuestro estatuto”, aclaró Goytia, luego de que Fabol denunció que la Federación Boliviana de Futbol (FBF) incumplió un acuerdo sellado en noviembre de 2021 y que las resoluciones del TRD están acumuladas sin que se haga cumplir los fallos.

“Paniagua se olvida que en La Paz, donde estaba de capitán Marcelo Martins y los delegados de la Selección, se pudo aclarar que no puede existir ningún tribunal que no tenga posibilidad de apelarse”.

Según Goytia, lo que Paniagua “quiere es que todas las resoluciones del TRD sean ejecutadas y no es así. Tiene que haber un tribunal de apelaciones. Por lo tanto, no es verdad que mi tribunal no deba conocer ningún recurso de apelación”.

Agregó: “Es incongruente lo que dice Paniagua, porque nombra dos miembros de Fabol en mi tribunal. Entonces, si hay dos miembros de Fabol en mi tribunal, quiere decir que él acepta que hayan los recursos de apelación en este tribunal. Él habla de arbitrariedades del tribunal. Creo que está equivocado. No sé de dónde saca eso”.