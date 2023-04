El técnico de Bolívar, Beñat San José, lamentó que su equipo no haya podido sumar al menos un empate en la visita que tuvo anoche en Guayaquil

“Estamos fastidiados por no llevar algo a casa, de los penales no voy a entrar a hablar. Hemos jugado al límite y no nos metimos atrás ni especulamos. Barcelona tiene jugadores de calidad y en los primeros 20 minutos nos costó entrar en el partido”, resumió el entrenador español en la conferencia de prensa.

“Cuando tocamos la pelota tuvimos momentos muy buenos y en el segundo tiempo hicimos un buen partido, felicito a mis jugadores por lo que hicieron. Es un crecimiento del Bolívar en condición de visitante, lamentablemente nos vamos sin nada y nos apena”, acotó.

Luego mencionó que la serie C de la Copa es la más difícil y la más pareja de todo el torneo que controla la Conmebol.

“Nos ha tocado el grupo más difícil, pero confío mucho en nuestros jugadores. Si gana Palmeiras este jueves, todos estaremos iguales y tenemos algunas cosas que mejorar para seguir creciendo. En esta serie nadie te va a regalar nada”, dijo.

Los celestes deben retornar la madrugada de este jueves a la sede de Gobierno. El domingo recibirán desde las 17:30 a Wilstermann, en el estadio Hernando Siles, en procura de recuperar terreno perdido en el certamen local, ya que sólo sumaron un punto de seis en las dos últimas presentaciones.

Tal como vino ocurriendo, el director técnico Beñat San José pondrá en marcha una rotación. José Sagredo volverá a la zaga, ya que anoche no viajó a Guayaquil por estar expulsado. Otro que podrá volver al onceno titular es el brasileño Gabriel Poveda.