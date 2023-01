El francés Karim Benzema, delantero del Real Madrid, aseguró que está “de vuelta” tras “un buen trabajo para regresar y tener otra vez” su “nivel, después de una primera mita de temporada en la que las lesiones marcaron su día a día.

“He vuelto de la lesión. He hecho un buen trabajo para regresar y tener otra vez mi nivel. Para hacer mi juego. Estoy de vuelta. Muy contento y ojalá que continúe ayudando a mis compañeros”, declaró en la conferencia de prensa previa a la final de la Supercopa de España, que enfrentará a los merengues con el Barcelona este domingo.

“Significa muchas cosas. Otro trofeo y otro orgullo porque el Real Madrid siempre nos pide ganar finales y mostrar que estamos cada año aquí para llevar el trofeo a Madrid. Tenemos un partido difícil, pero en nuestra cabeza tenemos que estar listos para ganar este partido”, comentó sobre la posibilidad de ganar un nuevo título para su club.

Un Benzema que aseguró estar feliz en Madrid, aunque evitó dar por cerrada públicamente su renovación a pesar de que acabe contrato el próximo 30 de junio.

“Yo estoy aquí, en Madrid, disfrutando de cada entrenamiento y cada partido. Voy año a año, no te puedo hablar del tiempo que me voy a quedar en el Real Madrid. Lo que te puedo decir es que disfruto de cada día en el Real Madrid”, explicó.

El “Gato” no quiso valorar lo ocurrido con Francia durante el Mundial, al asegurar que ya forma parte de un “pasado, complicado”, pero que se centra “en el partido de mañana”.

“Lo que pasó, ya está. Lo más importante es el partido de mañana. Estoy listo. Me enfoco en el partido de mañana y el resto es pasado, complicado, pero ya está. Estoy enfocado en mi papel. Ése no es el tema de mañana, lo siento; no puedo hablar más de Francia”, indicó.