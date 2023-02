Tras mencionar que se siente bien en La Paz, el ariete manifestó que llega en buenas condiciones físicas, incluso jugó un amistoso con el Swansea de Inglaterra en días pasados.

“Sigo la Copa Libertadores, tengo amigos que me hablaron del fútbol sudamericano, aquí tengo un amigo que me habló del fútbol boliviano como es Marc Francois Enoumba quien me dio referencias de El Alto y Always Ready”, dijeron en sus primeras declaraciones cuando le preguntaron en torno a las motivaciones que tuvo para llegar al fútbol boliviano.

El ex ariete del City también puntualizó que estará a órdenes del entrenador de Always Ready para jugar ante Magallanes, “vine para eso, a ayudar al club, la Copa Libertadores es un gran torneo al igual que la Champions League en Europa y otra cosa que me animó es conocer este país, la ciudad, me siento muy contento de estar aquí”.

No siente presión sino más bien motivación en torno a su presencia en la Copa Libertadores de América, algo parecido a cuando estuvo en el equipo Citizen: “con el City tuve un gran recorrido, pude llegar a semifinal de la Champions y las mismas ganas tengo al venir aquí, de llegar lejos en la Libertadores”.

Del albirrojo dijo que conoce lo suficiente, “hay un canal francés que pasa fútbol sudamericano, ahí también pude tener información de Always Ready, Bolívar, muchos clubes sudamericanos de Uruguay, Brasil, Argentina”.

Antes de despedirse, mandó un mensaje a la afición: “voy a poner toda mi experiencia para que el equipo avance de fase (en la Libertadores), estoy feliz de estar aquí, ya estoy con ganas de entrar a la cancha para demostrar lo que soy”.