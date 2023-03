“Quisiera hacer llegar a los papás bolivaristas, bolivianos, un deseo de que sean felices y disfruten este día”, fue lo primero que esbozó Guido Loayza Mariaca ayer 19 de marzo de 2023, en el Día de los Padres.

No quiso dejar pasar esa fecha, aunque recuerda que cuando él era niño no se celebraba el Día de los Padres como hoy. Confiesa que estaba con la adrenalina al tope, tuvo una semana bastante dinámica y mediática, según él mismo se encargó de aclarar a Campeones de Página Siete.

Conquistó 15 títulos en calidad de dirigente de Bolívar con el club de sus amores, llegó a semifinales de la Copa Libertadores en 1986 y 2014 y con la Verde clasificó al Mundial de Estados Unidos 1994. No es poco, pero lo que realmente está aún digiriendo es el momento en que Marcelo Claure dio a conocer que el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Bolívar en Ananta llevará su nombre, a partir del 11 de marzo.

¿Inesperado?, ¿sorpresivo?, todos los epítetos caben, según Loayza, quien, sin embargo, recalca que lo hizo inmensamente feliz.

Loayza camina hoy, una vez alejado del trabajo dirigencial, en la familia, los libros, el fútbol, entre el tenis, la natación y el deporte de sus amores -con bastante despliegue a nivel mundial porque ve todo lo que puede a través de la Tv-, y ese es su andar diario. Tiene fuerte personalidad y manejo en diversas áreas, no solo deportivas, pero esa mañana del 11 de marzo se resquebrajó de la emoción, cuando Marcelo Claure anunció que el CAR de Ananta llevará su nombre. Se le pasaron varias imágenes en su vida, sobre todo de su trayectoria dirigencial en el fútbol, en Bolívar y con la Selección nacional.

“Fue una semana distinta (la que pasó), definitivamente, recibí tal cantidad de llamadas, mensajes, un tour mediático nutrido que realmente me dejaron sorprendido por haber acumulado tantos amigos y con tan buenos sentimientos...”.

- Con la cabeza más fría, ¿qué significa para usted que lleve su nombre el CAR de Ananta?

Es un gran privilegio, un gran honor que semejante emprendimiento deportivo lleve mi nombre.

- ¿Qué le causó saber, me imagino, de propia voz de Marcelo Claure ese reconocimiento?

Tengo la percepción de que la mayor virtud del hombre es la gratitud, pero también tengo asumido por experiencia que la gratitud es una virtud muy escasa, de modo que cuando Marcelo hizo público que el CAR llevaría el nombre de Guido Loayza para mí fue un inmenso regocijo y satisfacción. Me alegró, asimismo, poder verificar que Marcelo Claure, entre tantas virtudes, mantenga esa de practicar la gratitud, lo felicito y me siento muy congratulado y agradecido con eso.

- ¿Qué le gusta más del CAR que lleva su nombre?

Me gusta todo, me gusta la calidad única de sus campos deportivos. Me gustan todas las dependencias que tiene en sus instalaciones, las cuales hacen que sea un Centro de Alto Rendimiento completo, y le da al Bolívar la posibilidad de trabajar con las herramientas del primer mundo. Me gusta también lo que no ha puesto el hombre y nos ha otorgado la naturaleza, toda esa orografía que rodea al CAR, esa cadena de cerros, incluida la espalda de la Muela del Diablo, hace del entorno un todo único.

- ¿Qué es Marcelo Claure para usted, un amigo, o quizás se la asemeja a un hermano, un hijo...?

Treinta años que nos conocemos, la relación ha ido mutando, al principio era enteramente análoga a lo que es un taller de pintura en el Renacimiento, donde hay un maestro y hay jóvenes que están aprendiendo y así fue, pero después las cosas cambiaron, fuimos madurando, Marcelo creciendo, mejorando y eso modificó las relaciones que teníamos, pero lo que se mantuvo y creció permanentemente, consolidándose en una gran amistad, una relación que a mí me hace muy feliz porque en estos años, en los que uno ya está mayor, Marcelo me ha dado una cantidad de muestras de auténtica amistad que me he hace sentir muy contento.

- ¿Qué le vio a él en el primer encuentro que tuvieron, él dice que es su mentor, es así?, ¿pensó que iba a llegar tan lejos?

La verdad que a mí siempre me ha gustado trabajar con jóvenes, porque éstos tienen todo excepto experiencia y eso es lo que uno puede volcarles. Cuando conocí a Marcelo vi la relación con él en dos fases, una utilitaria, nosotros (en la FBF) precisábamos de una persona en Boston con gran conocimiento del idioma, de la región, que tenga personalidad y capacidad para representar al fútbol boliviano y al país, y me pareció que Marcelo tenía todo eso. Lo otro, es que me di cuenta que él tenía madera para poder hacer cosas grandes, después verifiqué que él era un trabajador incansable, no paraba nunca, y que siempre contribuía con nuevas ideas. Entonces él nos consiguió una cantidad de esponsor, la Universidad de Massachussets para que nos alojemos con la Selección, él nos llevó a las ciudades de New Bedford, Fall Rivers, armó el chárter entre Chicago y Boston, en fin, nos facilitó una cantidad de cosas importantísimas y fue vital para la FBF en la campaña mundialista. Tuve la intuición de que podía llegar lejos, pero no pensé que fuera a llegar tan lejos para convertirse en un empresario de primera en el primer mundo y lograr ser la cabeza de empresas muy grandes de Estados Unidos.

- Mario Mercado, ¿qué fue para usted, su mentor a nivel dirigencial?

Mario fue una persona muy importante en mi vida, tuvimos una excelente relación en el Bolívar, de trabajo, de análisis, de discusión, de creación para alcanzar muchísimos logros para el Bolívar, agigantando su palmarés. Pero sobre todo quedó para mí como un maestro en la forma en que manejaba sus empresas, como Emusa; cuando uno iba y se encontraba ahí con una pléyade de tan distinguidos profesionales que trabajaban con él y para él, lo mismo en Bolívar, un grupo encantador de gente de primera, empresarios, profesionales que se rompían por el club, entonces ellos le mostraban a uno el camino, la flecha señaladora por donde uno debería ir, eso era Mario Mercado. Dada la entrañable amistad que me unía a Mario, su partida fue una de las cosas más tristes para mí, fue como si se hubiera ido una persona de mi familia.

- ¿Está contento o conforme con todo lo que ha logrado en su vida dirigencial?

Por supuesto, estoy muy contento y feliz, di todo lo mejor de mí para transformar ya sea el Bolívar, ya sea la federación, donde me tocó estar, cosechamos éxitos e hicimos historia, por eso estoy conforme, satisfecho y agradecido por lo que me tocó vivir como dirigente.

- ¿Usted, dónde se pondría en el plano dirigencial? Le dio mucho a la FBF, también a Bolívar...

Para transformar las instituciones yo di mi tiempo, mi esfuerzo, mi experiencia, mi conocimiento, mi dinero y afortunadamente pude cambiar muchas cosas que fueron para bien. Con todo lo anterior logramos clasificar a un Mundial (cuando jugaban 24 selecciones), ganamos los Juegos Boliviarianos, la Copa Paz del Chaco, construimos toda la infraestructura que hoy tiene la FBF, ganamos 15 títulos con el Bolívar y alcanzamos dos semifinales de Libertadores de América, ya la historia me juzgará en qué plano dirigencial me coloca.

- ¿Con Bolívar, con la FBF, le faltó algo, o queda algo pendiente?

Siempre quedan pendientes, con Bolívar estuvimos muy cerca de llegar a la final de la Libertadores de América y eventualmente ganarla tanto el 1986 y el 2014. Ojalá en breve nos pongamos en una situación análoga y logremos ganar ese título tan añorado.

Con la FBF, después de lo obtenido entre 1993 y 1994 teníamos el camino expedito para hacer una época inolvidable en el fútbol boliviano, pese a contar con todos los méritos, decidí no proseguir mi mandato, ya que nunca viví del fútbol y tuve que regresar a mi trabajo (rompiendo una costumbre tan arraigada y poco sana hoy en día en el fútbol, el del prorroguismo ad infinitum).Hoy pienso que si me hubiera quedado hubiéramos ganado la Copa América en Bolivia y hubiéramos clasificado a Francia 98. Pero lamentablemente desde entonces el fútbol boliviano se sumió en un paulatino oscurantismo, en el que hoy nos encontramos a nivel de selecciones.

- ¿Qué le dio más alegría, Bolívar o la Selección nacional?

Son tantísimos momentos de júbilo, por lo que cuesta sopesar entre todos ellos. Se me vienen a la mente y al corazón dos increíbles gritos de gol: el gol de Etcheverry contra Brasil el 93 y el trallazo de William Ferreira contra Lanus el 2014.

- Bolívar por como está, lo que ya ameritará será no un título nacional, sino uno internacional...

Francamente y de acuerdo con lo que yo veo, es que Bolívar debe pelear por los títulos nacionales primero y siempre. Ha logrado alcanzar los 30 campeonatos y está en ese círculo exclusivo en el mundo, tenemos que buscar hacernos más fuertes y mejores en los torneos internacionales, como en nuestros mejores momentos del pasado. Sin embargo, los títulos internacionales lamentablemente los veo lejos, el fútbol boliviano está pasando un muy mal rato y si no lo convertimos en un terreno fértil para formar equipos competitivos, va a ser muy difícil estar en la élite de América. El Bolívar es la punta de lanza y debe buscar avanzar mucho, pero necesitamos del concurso de todos los actores de nuestro fútbol para consolidar un contexto propicio para poder soñar con un título internacional.

- ¿Le gusta este Bolívar de Beñat?

Soy un permanente enamorado de todos los equipos de Bolívar, soy muy crítico, veo cosas, pero me pongo detrás del equipo, sufro, me lleno de esperanzas. Con Beñat me siento muy feliz porque nos ha liderado a dos campeonatos, confió en Beñat, en su plantel y creo que tiene toda la capacidad para volver a ganar.

- Es un día especial el Día del Padre, estar con sus hijos hoy es lo que más le llena, o tiene otras cosas que igual le hacen feliz...

Estoy muy feliz, desde la perspectiva que me dan tantos años de vida, puedo ver que lo más importante de todo es la familia. Siento mucho que no estaré en un día como hoy (ayer) con Gilda, mi compañera de 50 años, pero tengo la alegría de lo que me ha dejado, los hijos que son mi orgullo, me encanta conversar permanentemente con ellos, ver cómo han girado las cosas, ellos son mis maestros ahora, pueden enseñarme tantas cosas de literatura, arte, filosofía, sociología y la vida en general. Tengo un pequeño nieto, Lazlo, que es mi gran alegría y espero tener mucho tiempo a su lado para disfrutarlo, enseñarle cosas y aprender de él.

Guido Loayza Mariaca genuino, un soñador que aún sigue haciendo historia en el fútbol nacional. Ahora, retirado del ámbito dirigencial no escapa a lo que es el Bolívar, el sábado por la noche recibió una invitación de la barra bolivarista que estaba de aniversario y fue a saludarlos a Tembladerani, donde se erige el nuevo monumento del bolivarismo, el estadio del club Bolívar. El otro sueño que está ahí y que todos los bolivaristas sueñan con verlo concluido. Seguro, Guido Loayza también será parte de esa fiesta.