Etcheverry cumple sueño de vibrar con el mundial

Marco Antonio Etcheverry estará en Catar; fue invitado a la inauguración del certamen por la FIFA y Conmebol, como una de las leyendas del fútbol mundial. Ayer por la tarde, estuvo con el titular de la FBF, Fernando Costa,con quien estará en la primera fecha. “Estoy invitado a la fecha inaugural. Es un sueño, viví el Mundial por TV, luego cuando jugamos estábamos en el vestuario, será único, lo voy a disfrutar más”, afirmó el Diablo. Etcheverry matizó que está “orgulloso de que la FBF y la FIFA me tengan como imagen del fútbol boliviano. Brasil y Argentina son mis favoritos, Francia tiene un equipazo, no sé por qué a España no le va bien, y Alemania que siempre está”.

En su encuentro con los medios paceños, el exmundialista realizó un pedido porque se solucionen todos los problemas.

Destacó, en este sentido, la amplitud del titular de la FBF, Fernando Costa, quien tenía una reunión con el presidente de Fabol, Erwin Romero. “Una reunión es lo más importante, Erwin Romero de Fabol habló con el presidente de la FBF, se tenían que reunir, hubo actitud positiva de ambos”, indicó.

El Diablo remarcó además que “todo está en la responsabilidad de los dirigentes, esperemos que hagan bien las cosas”.

Selección Nacional

Etcheverry también deseó que le vaya bien a la Selección Nacional en el nuevo ciclo de Gustavo Costas. Y, sobre los jugadores convocados, expresó que “me gusta animar a los que estén. Métanle con todo, y quienes no están deben trabajar el doble”. Dijo que sigue a Miguel Terceros del Santos: “le pediría que ponga los pies sobre la tierra, tiene las condiciones y sólo depende de él”.