Evo prohíbe a los hinchas de Palmaflor del Trópico llevar vuvuzelas, petardos e insultar a jugadores

Previo al arranque del fútbol profesional boliviano, el presidente de Palmaflor del Trópico, Evo Morales, hizo una serie de recomendaciones a la hinchada de su equipo para evitar sanciones al estadio de Villa Tunari. Entre las más sobresalientes, prohibió el uso de vuvuzelas, petardos, cohetes e insultar a los jugadores.

Las tres primeras recomendaciones que hizo Morales al hincha es que no se puede ingresar al campo de juego, ni lanzar, durante el partido, objetos, botellas, piedras, palos, a los jugadores o árbitros.

Morales también exhortó al público asistente a no incurrir en actos de racismo o insultos en el estadio.

“Cuarto no lanzar petardos, cohetes dentro del estadio. Quinto no el uso de vuvuzelas. Yo he visto algunos partidos, algunos chicos se van con sus vuvuzelas, es prohibido; hemos visto en el último mundial, totalmente prohibido usar vuvuzelas”, manifestó Morales vía radio Kawsachun Coca.