Exdirectivo Téllez denuncia a Montes ante la Conmebol

A través de una carta enviada ayer a la Conmebol y con copia a la FIFA, el exdirectivo atigrado Freddy Téllez dio a conocer a la entidad varias irregularidades –según el documento– llevadas adelante en el último acto eleccionario de The Strongest.

Es más, para Téllez, la elección de Montes fue ilegal, tomando en cuenta que se vulneraron los estatutos del club y de la FBF, según el exdirectivo. De acuerdo al documento, cuya extensión será conocida hoy en una conferencia de prensa, tanto Ronald Crespo como Héctor Montes no cumplieron con los requisitos que exige la norma. Al no cumplir con los requisitos, terciaron en las elecciones, por lo que el acto electoral no debió llevarse adelante, según el documento.

En este sentido, tras enviar extensa documentación al Comité de Ética de la Conmebol, Téllez pide la investigación de los hechos y, mientras se lleve adelante el mismo, que Héctor Montes sea suspendido como presidente de The Strongest. Ante esta situación, Campeones de Página Siete buscó una comunicación con el actual titular atigrado, Héctor Montes, quien se excusó de emitir comentario alguno.

El que sí se manifestó fue el extitular Ronald Crespo Ríos, quien afirmó en torno a la acusación que “viene como consecuencia de que Montes sacó el tema de los CDP que habrían sido regalados. El problema de Téllez es que quiere molestar. La conferencia (de prensa) está citada en la oficina de Monrroy, quien presentó el memorial que suspendía las elecciones hace tiempo”.