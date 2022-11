David Paniagua, Secretario General de Fabol, confirmó ayer a Campeones de Página Siete que un grave problema se le viene a la FBF porque el Tribunal de Apelación que ha evacuado fallos en contra de Wilstermann no cuenta con un funcionamiento de reglamento, razón por la que sus fallos pueden ser considerados nulos.

La afirmación de Paniagua surge luego de conocerse que el Tribunal Superior de Apelación (TSA) envió las conminatorias de pago al club Wilstermann por cinco casos, bajo la amenaza de que, si no cancela en cinco días, perderá tres puntos; y, en contrapartida, el director jurídico del aviador, Víctor Hugo Pérez, aseguró que es imposible que el TSA pueda ejecutar la quita de unidades al no ser su tuición. Pérez explicó a los medios que el artículo 90 del Código Disciplinario de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) señala claramente que es el Tribunal Superior de Disciplina Deportiva (TSDD) el que ejecuta la quita de puntos y no menciona al TSA.

“Esta situación se da por la irresponsabilidad de la FBF de comprometerse a algo que no cumplió, dijimos en su momento que era imprescindible dotarle de un reglamento de funcionamiento al TSA; además, el otro compromiso que contrajo el presidente de la FBF es que, máximo en tres meses, el doctor (Marcos) Goytia, que no gozaba ni goza de nuestra confianza, iría a estar como interino, y luego íbamos a buscar a un presidente que dé garantía a ambas partes. Como no se ha hecho nada, este es un tema que lo tiene que responder y resolver la FBF”, afirmó el abogado.

Respecto a lo que se avecina, Paniagua recalcó que es un serio problema. “Nosotros le advertimos a la FBF que, sin un reglamento, el Tribunal Superior de Apelaciones se convertiría en una instancia dilatoria, una instancia que nunca debió existir porque ni la propia FIFA tiene un TSA al interior de su ente. En el anterior contrato, decía que el que no esté de acuerdo con el TRD podría recurrir al TAS en Suiza, pero, esta gente impuso este TSA y no le dieron ninguna base ni normativa, ningún reglamento, ni siquiera leyeron el reglamento que nosotros le enviamos. Por eso, surgen estos problemas”, enfatizó el personero de Fabol. Paniagua agregó que estos problemas perjudican directamente al futbolista, habida cuenta de que tendrían que haberse aplicado las sanciones al club Wilstermann, “porque no tienen ninguna razón”. Finalmente, Paniagua explicó que para que los fallos sean nulos tendrían que ir a la última instancia y el TAD tendría que pronunciarse, señalar que los fallos que saque el Tribunal de Apelaciones no tienen las prerrogativas ni las atribuciones para aplicar sanciones, como la quita de puntos.