Fabol exige a FBF reglamento de licencias en 2023

Fabol (Futbolistas Agremiados de Bolivia) tiene un nuevo comité ejecutivo que está encabezado por Erwin Romero, quien junto a David Paniagua tendrán la misión de exigir a la Federación Boliviana de Fútbol que a partir del próximo año se implemente el reglamento de licencias para dar estabilidad al fútbol boliviano y a sus afiliados. El nuevo comité ejecutivo, quienes fueron elegidos por unanimidad en una asamblea ordinaria para las gestiones 2022-2026, se completa con Erwin Romero (secretario ejecutivo), Silvio Rojas, Didí Torrico, David Díaz, Jorge Ortiz y Luis Caballero (secretarios).

“El actual presidente (de la FBF) no quiere ni siquiera comunicarse con nosotros, no cumple los compromisos que hemos asumido el 12 de noviembre de 2021, pero nosotros vamos a seguir, el nuevo secretario ejecutivo (Erwin Romero) es el mejor referente que ha tenido el fútbol boliviano en todos los tiempos, junto con él vamos a seguir buscando los objetivos que faltan”, agregó el personero de Fabol.

Paniagua mencionó que la agremiación consiguió muchas cosas, pero hoy en día deben estar más unidos que nunca para lograr los objetivos que les resta por conseguir. “La FBF debe establecer en sus estatutos los reglamentos que faltan, aplicar el reglamento de licencias, que está funcionando en este momento y lo que nos está causando problemas gravísimos es el Tribunal de Apelaciones, que no tiene reglamento y es ilegal, por eso su presidente hace y deshace, en el caso de Wilstermann ha sacado la conminatoria diciendo que la quita de puntos ya no es para cinco días, sino para el próximo torneo de la División Profesional, vulnera toda norma, hace y deshace”, enfatizó Paniagua, quien destacó la presencia masiva de futbolistas en la elección, unos participaron de manera presencial y otros vía on line, mediante Zoom.