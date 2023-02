Fabol levanta medidas y se garantiza el inicio del torneo

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) y Fabol garantizaron el inicio del torneo Apertura en su formato todos contra todos 2023. Luego de un día de incertidumbre por el inicio del campeonato, tras la postura de la Federación Sindical de Futbolistas Profesionales de Bolivia de paralizar el fútbol por la detención de su secretario general, David Paniagua, la medida se levantó a pedido del personero de la agremiación.

Mediante un comunicado Fabol anunció que por pedido de su secretario general el paro se levanta. El pedido expreso de Paniagua a su comité ejecutivo y a los jugadores fue dar curso al campeonato, que significa ingresos económicos para los protagonistas (clubes-futbolistas).

“Quiero pedirles desde el fondo de mi corazón, que el fútbol no se puede paralizar, tiene que arrancar como lo ha programado la federación. Los clubes necesitan recursos y los futbolistas necesitan cobrar”, mencionó Paniagua.

El lunes en la noche, Fabol comunicó que estaba en estado de emergencia e ingresó en paro, luego de que su secretario general fuera detenido, acusado de estafa múltiple, por el caso de Marcos Ferrufino (+). Esto puso en alerta a los clubes que esa misma noche se reunieron y determinaran iniciar el campeonato y no dar por válida la postura del gremio de jugadores. El presidente de la FBF, Fernando Costa, aseguró que no permitirá ningún chantaje, que los miembros del ente federativo no se involucran en un tema correspondiente a la justicia ordinaria. Esa postura fue respaldada en su totalidad por los clubes de la División Profesional. El campeonato Apertura arranca este viernes desde las 15:00 con el partido Real Santa Cruz-Palmaflor.