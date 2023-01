Alojado en un hotel donde la gente no necesariamente va a dormir (según Trome), en el barrio de Lince en Lima, está alojado hoy Raúl Horacio Baldessari, exjugador de Blooming, Guabirá, Oriente y Bolívar, quien según diarios limeños la pasa mal porque no tiene para comer, menos pagar la renta de donde vive y tiene una deuda de al menos seis meses.

En Lima no se sabe qué pasó con el ídolo futbolístico de Sporting Cristal, quien tuvo un buen pasar por el fútbol boliviano, sobre todo con Blooming y Bolívar con el que dio dos vueltas olímpicas. En Bolivia estuvo entre 1977 y 1988, con un paréntesis breve entre 1980 y 1981 cuando recaló en Belgrano y Racing de Córdoba; luego estuvo de nuevo en el país de donde dio el salto al fútbol peruano entre 1990 y 1993 al Deportivo Municipal, primero, luego Sporting Cristal donde fue ídolo. Y, en Perú se quedó a vivir hasta ahora, porque posterior a su carrera de futbolista se hizo entrenador.

En Bolivia, también se acordaron de la “Pepa”, algunos de sus amigos, como el caso de David Paniagua, exjugador de Blooming, The Strongest, Bolívar, entre algunos. “Tuve el gusto de jugar con Baldessari, con Milton (Melgar), Silvio (Rojas), no había mucha diferencia de edad, habría de tres años. Fuimos amigos, todos saben de la calidad de jugador, y, creo que donde trascendió también fue en Perú, allá salió campeón como jugador y entrenador, fue comentarista deportivo”, comentó Paniagua, quien recuerda con cariño al delantero. Paniagua a veces solía verlo, en alguna visita esporádica a Perú, y al enterarse de la situación actual del exatacante de Blooming, confiesa que se preocupó, a tiempo de lamentar su situación. Por eso, se contactó con amigos de la agremiación de Perú, tal el caso de Fernando Revilla, quien le contestó y serán quienes van a realizar el contacto para ver cómo apoyarlo. “Tengo el compromiso del gremio peruano que nos avisarán de qué forma podemos colaborar”, agregó Paniagua, a tiempo de remarcar que estas situaciones se repiten, y en Bolivia hay casos parecidos. “Lamentablemente no tenemos las condiciones para poder proporcionarles una ayuda permanente, de poder solucionar el tema de la alimentación o vivienda”, dijo. En la medida de las posibilidades de Fabol, se intentará colaborar con el exatacante argentino: “El lunes tenemos reunión y vamos a ver de qué manera podemos apoyar a Raúl. Vemos que quiere volver a Argentina, quizás podamos colaborar para su retorno con algo de dinero, hablaremos con él para ello”.