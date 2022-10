FBF aguarda con esperanza la cumbre de Cochabamba

Una luz de esperanza tiene la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) ante el anuncio del Gobierno central para convocar a un encuentro nacional por el censo para este viernes en Cochabamba, día en el que podría solucionarse el conflicto que existe en Santa Cruz, extremo que viabilizaría el retorno del torneo Clausura, paralizado desde la fecha 25.

Hasta el lunes, el panorama estaba complicado por la falta de diálogo en el conflicto, pero con la convocatoria a una cumbre a realizarse en el Valle se aguarda una solución a los conflictos y poder reprogramar sobre la marcha el reinicio de la competición.

Fuentes allegadas a la federación, confirmaron ayer a Campeones que “si hay arreglo en Cochabamba convocaremos inmediatamente a los clubes a una reunión para analizar la situación”.

En principio la federación había citado para el lunes 31 a una reunión virtual del consejo superior para tomar decisiones sobre la marcha del certamen y analizar las posibilidades que se tienen para volver a competir, más cuando el calendario se encuentra apretado y por los compromisos de la Selección nacional se debe concluir el torneo hasta el domingo 13 de noviembre.

Cada 48 horas

En todo caso, si las negociaciones que se den a nivel político llegan a un buen puerto, a los 16 clubes de la División Profesional no les quedará otra que terminar las seis jornadas restantes en un torneo maratónico, jugando cada dos días para cumplir con las fechas que se tienen fijadas.

Si entre viernes y sábado llega la solución, “por temas de logística será imposible jugar la fecha 27”, pero el torneo podría arrancar el martes 1 de noviembre cumpliendo con el plazo límite que se había puesto la dirigencia desde que empezaron los problemas.

En su última aparición, el presidente de la FBF, Fernando Costa, sostuvo que “se agotarán todos los recursos para distribuir los premios en cancha. Los 16 clubes manifestaron en la última reunión su intención de jugar las 30 fechas”, remarcó Costa.

El artículo 34 del reglamento para los campeonatos del año le faculta a la FBF suspender el campeonato ante emergencias como las de estos días.

¿ Y el descenso ?

En el descenso indirecto no existiría mucho inconveniente de jugarlo en la semana del 14 al 19 de noviembre, ya que el equipo involucrado seguramente no aportará jugadores al seleccionado nacional que a esas alturas estará preparándose para el amistoso con Perú. La exigencia de Conmebol va para conocer los representantes a las copas antes del Mundial, pero no dice nada del descenso y ascenso de categoría.