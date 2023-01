FBF dice no a Soria y éste afirma que pagará lo urgente

Gary Soria, presidente de Wilstermann, acudió a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) para intentar conseguir recursos, pero el ente mayor del fútbol le dijo que no.

Mientras en las afueras de las oficinas de la FBF, un grupo de hinchas, con pancartas, pidió a Soria que se vaya y éste reiteró que no lo hará. Fernando Costa, presidente federativo, dijo: “Fuimos claros, la FBF no puede disponer recursos porque no tenemos la seguridad de que (Wilster) participe en el torneo 2023 y se mantenga en el certamen”.

Añadió que sobre el club rojo pesa una sanción por la que pierde seis puntos, además que se viene una segunda y en la tercera podría perder la categoría en el fútbol nacional.

“Es un riesgo el que continúe en el torneo y así se le aclaró al presidente Soria, quien como administrador debe tomar todas las previsiones”, indicó.

Costa explicó que se analizaron todos los aspectos, como una posible renuncia por parte de Gary Soria, pero éste se negó.

En tanto, el dirigente “aviador” negó que haya acudido a la FBF para solicitar recursos e indicó que sólo se analizó la situación actual de la entidad.

Dijo que sería “irresponsable una renuncia porque dejaríamos un vacío legal, ya que llamar a elecciones en el club tardaría 45 días en los que no se podría contratar jugadores”.

“Sabemos de mecanismos para gestionar los recursos... Vamos a pagar lo que se tiene que pagar y vamos a arrancar un 2023 saneado”, sustentó el dirigente, en medio de gritos en las calles.

Agregó que este momento la prioridad es cumplir con Patricio Rodríguez y el DT Miguel Ponce, deuda que llega a los 400 mil dólares y permitiría la habilitación de jugadores.