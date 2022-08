FBF elige por unanimidad a Gustavo Costas como nuevo DT de la Verde

“Ya aprobó el comité ejecutivo por unanimidad”, anunció este viernes Fernando Costa, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), quien informó que el argentino Gustavo Costas es el nuevo seleccionador de la Verde.

“Confirmado Gustavo Costas es el nuevo DT de la Selección boliviana, ya aprobó el Comité Ejecutivo por unanimidad”, explicó Costa a Página Siete, después de reunirse con los directivos de la FBF.

Costas llegará al país en los siguientes días para firmar su contrato y asumirá oficialmente en noviembre de este año.

El entrenador dirige actualmente al chileno Palestino, que tiene contrato con el DT por tres meses más.

El técnico argentino admitió hace un par de semanas que se reunió con el presidente de la FBF y que le gustó el proyecto que le propusieron. “Saben cómo trabajo y me cayó bien las dos charlas que tuvimos. El prestigio es otro en una selección y es una alegría que Bolivia se haya fijado en mí y la ilusión de llevar a Bolivia a un Mundial, ya que hace mucho no clasifica. Vimos la Eliminatoria y me ha tocado jugar con muchos equipos bolivianos la Libertadores y me entusiasma llevar a Bolivia a un Mundial”, destacó el profesional.