Paola Calle/La Paz

El Director Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol, Gastón Uribe, aclaró que la controversia suscitada por la venta de las entradas al Mundial de Catar 2022 no tiene asidero debido a que en mayo se les comunicó a los clubes profesionales y de asociaciones en torno a la venta de los tickets, para que los interesados puedan adquirir las mismas.

La FIFA ofreció a la FBF, al igual que a todas las asociaciones de selecciones que no clasificaron al Mundial, la posibilidad de adquirir entradas para el mundial, los mismos que deberían ser cancelados a la entidad matriz del fútbol mundial. Así sucedió, según Uribe, quien dijo que la FBF entregó las mismas a clubes que solicitaron, los que cancelaron los montos que fueron debitados a la FIFA, tal como corresponde.

“Se recibió una nota por parte de FIFA, para que las Asociaciones no participantes tengan la opción de adquirir 290 entradas para diferentes partidos de la copa del mundo. Por lo que en un acto de transparencia y democratización de las mismas, en mayo de este año, se puso en conocimiento de todos los miembros de la FBF. Los clubes –posteriormente- adquirieron entradas para las diversas fases, incluso la final”, afirmó Uribe.

Además, el director ejecutivo de la FBF, de manera rotunda y taxativa, descartó que se haya usado fondos de la Federación para la compra de las entradas.