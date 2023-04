La Federación Boliviana de Fútbol prosigue con las investigaciones para determinar qué es lo que sucedió con el partido entre Bolivia y Uzbekistán, jugado en Arabia Saudita y que no pudo transmitirse el segundo tiempo en la plataforma futbol.bo debido a problemas técnicos, se informó en su momento. “Tal como lo ha mencionado el presidente de la FBF (Fernando Costa), hemos recibido el informe externo de una empresa estadounidense, la cual nos da cuenta que la falla inicial por la que no se ha transmitido el partido ante Uzbekistán no obedece a un sistema ni a la tecnología, más pareciera que habría intervenido un factor externo, el mismo que está en investigación y en manos de nuestros abogado, ellos están tomando el caso”, informó Gastón Uribe, de la FBF.