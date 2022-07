FBF sobre los clubes: “No están de acuerdo con el nombre Copa Evo”

El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, se reunió con los diputados de Comunidad Ciudadana José Ormachea y Luisa Nayar, que observaron el apoyo del principal ente del fútbol boliviano a la organización de la Copa Evo. En el encuentro, Costa explicó que el problema “es el rótulo” del campeonato y señaló que la FBF no es organizadora ni publicita el evento deportivo.

“No están de acuerdo con el nombre del expresidente del Estado Evo Morales, haremos llegar esta inquietud, no corresponde ninguna observación, ni ninguna denuncia ante FIFA y nosotros estamos tranquilos en ello, estamos cumpliendo una labor social”, aseguró.

El titular del ente federativo aclaró así que la observación de los diputados es el nombre del torneo, Copa Evo, no así por el campeonato como tal y que la FBF no tiene nada que ver con el torneo, sin embargo, transmitirá esa inquietud a los organizadores. “Nosotros no estamos entrando en contradicción con ninguna normativa, es un amistoso, se está pidiendo apoyo a través del arbitraje y como en otras propuestas hemos recibido solicitud de indumentaria, pelotas... y que digan publicidad, no la damos, vamos a transmitir esta inquietud a los organizadores”, señaló Costa.

El torneo que prevé contar con la participación de clubes internacionales se realizará en el Chapare del 31 de julio al 7 de agosto. Los representantes de la FBF se comprometieron a ser mediadores entre los organizadores y los diputados que observaron esta actividad deportiva. La diputada Nayar aclaró que no se tiene nada en contra de la organización del torneo, pero que la FBF no debe financiar nada.

“No podemos permitir que se politice (el fútbol) y se tiene que trabajar en hacer deporte y se pidió transparencia”, resaltó.