Felices 94 años, Mario

Con Mario Mercado Vaca Guzmán tuvimos una gran amistad. En su oficina o en la mía conversábamos siempre cómo mejorar al Bolívar y al fútbol boliviano en general. Esa siempre fue su gran preocupación. Él siempre quería formar jugadores. Eso muestrá como Mario Mercado quería al fútbol. No me gusta hacer comparaciones, pero son pocos los dirigentes que hoy en día se ocupan de la formación de jugadores. Tengo la gran alegría de saber que nuestro amigo Marcelo Claure también tiene ese gran deseo de mejorar la infraestructura para formar jugadores profesionales, creo que eso es muy importante. Mario tenía eso, muchos años atrás. Él fue un dirigente irrepetible, un hombre justo que sabía reconocer el esfuerzo de los demás. Era un hombre franco, de alma muy limpia. Me alegra hablar de Mario Mercado Vaca Guzmán. Nunca me olvidaré de él.

Todo aquel que tiene cariño a una institución deportiva debería averiguar quiénes fueron sus hacedores, los que realmente pusieron todo para engrandecer a una institución. Es como ahora, lo que está haciendo Marcelo Claure. Estoy tremendamente agradecido con él. Estuve en la capilla de la Virgen de Copacabana y puse velas para los amigos, los parientes, para Mario y para Marcelo, pidiendo que la virgencita lo mantenga sano y fuerte, agradeciéndole como un viejo bolivarista que engrandezca al club que Mario amó. Hoy, Mario cumple 94 años. ¡Felicidades!