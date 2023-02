La Academia ya está lista para enfrentar a The Strongest en el superclásico nacional 294 de la historia. El entrenador Beñat San José no se fía de su rival y pese a que las estadísticas lo acompañan en sus campañas previas, él deja de lado eso y va con todo ante el Tigre; la única duda que tenía hasta ayer el español era la del Sub-20 y la decisión es que juegue Lucas Chávez o Yomar Rocha, pero todo apunta que el primero será titular. Los celestes cierran sus entrenamientos hoy en el Siles.

En la práctica de ayer, el director técnico enfatizó el trabajo de definición y jugadas de balón parado. En el arco está ratificado Carlos Lampe, en la defensa y por lo que explicó el entrenador los centrales serán Bryan Bentaberry junto a Luis Haquín, por la banda derecha irá Pablo Hervías y por la izquierda Roberto Carlos Fernández; en el medio campo el capitán Leonel Justiniano, va junto a Ramiro Vaca y Fernando Saucedo o Carlos Melgar; en el ataque el Sub-20 Chávez junto a Carmelo Algarañaz y Ronnie Fernández.

El DT de la Academia realizaría modificaciones hoy, con base en la mejoría que presente Gabriel Villamil, quien está con una molestia en el tobillo. Así mismo, se descartó la presencia de Patricio Rodríguez, que superó su lesión pero no tiene ritmo futbolístico, además no arriesgará a su jugador en esta tercera jornada, según dijo el DT. “Hervías fue espectacular, demuestra su capacidad, pero también es extremo puro y sí, el doble cinco es creativo con Saucedo y Justiniano, es algo que se puede producir, y decir que Villamil está con el tobillo un poco tocado, vamos a estar en cuidado con él en ese tema, analizaremos muy bien, si un jugador no está, tenemos a otros”, manifestó el entrenador.

El técnico celeste no se complica, sabe que si bien no es un clásico crucial, no descuidará otros aspectos, porque no subestima a su rival y pondrá a sus mejores jugadores; según Beñat, no esperará, saldrá a proponer. Ayer el plantel tuvo una sesión de video, en la que se analizó al plantel atigrado en sus dos partidos del campeonato y al mínimo detalle.

“Ellos tienen un técnico bueno que está poniendo su sello al equipo, y también sus delanteros (Enrique) Triverio lleva marcando goles, es peligroso, realmente tiene un gran equipo y grandes jugadores en las líneas, hay que ver para bloquear esas debilidades, pero siempre analizamos todo, es un gran rival”, reiteró el DT.