FIFA ordena desbloquear el sistema Comet para el Tigre

Klaus Von Landwüst, director de competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), informó ayer que llegó una orden de FIFA para desbloquear el sistema Comet para The Strongest, por lo que el club puede habilitar jugadores para el segundo campeonato de la División Profesional que comenzará el 24 de julio.

Confirmó que la semana pasada el sistema estaba bloqueado para el conjunto de Achumani por una orden internacional, pero que a principios de ésta llegó la autorización para su habilitación

Von Landwüst aclaró que no hay una explicación para las órdenes y se asume que el Tigre resolvió los problemas que le impedían inscribir futbolistas para este segundo periodo de la temporada.

Durante la anterior semana el jugador uruguayo Leonardo Melazzi y su abogado Horacio González Mullín habían anunciado que el club paceño estaba prohibido de registrar futbolistas porque perdió un juicio ante FIFA y ésta le ordenó pagar a Melazzi 103 mil dólares porque no se respetó el precontrato que firmaron en diciembre del año pasado.

Según el deportista, el plazo de 45 días que dio FIFA para que se haga efectivo el pago se cumplió el pasado 5 de junio, The Strongest no pagó, por lo que no podía inscribir jugadores para los torneos.

Mientras tanto, la defensa del club aclaró que esa disposición queda sin efecto porque solicitaron a FIFA los fundamentos íntegros de la decisión de la Cámara de Resolución de Disputas (CRD) para realizar la apelación ante el TAS.

“El club The Strongest una vez conozca los fundamentos íntegros podrá presentar su recurso de apelación conforme a las disposiciones normativas FIFA, en consecuencia, no está obligado a cumplir con la decisión de la CRD”, explicó Mirko Pardo, abogado que lleva adelante el proceso. También aclaró que el extremo uruguayo es parte del club Rampla Juniors, por lo que no hubo un perjuicio como el que manifiesta.

Ante el TAS

Sobre la apelación que el Tigre hará ante el TAS, se conoció que los gastos podrían llegar a los 30.000 dólares y en caso de ganar el proceso los atigrados recibirán un reembolso del futbolista.

Para iniciar el proceso, los de Achumani aguardan que llegue toda la documentación del ente internacional y una vez estos estén en poder de los stronguistas, existe un plazo de 10 días para hacer la representación internacional.

Por el momento la gente del Decano está centrada en la planificación para el segundo campeonato, en el que pretenden lograr la clasificación a la fase de grupos del torneo continental, para lo cual deberán ocupar el primer puesto.