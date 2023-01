Flores vuelve a Always y se enfoca en el torneo

Jorge Enrique Flores volvió a Always Ready. El lateral izquierdo se presentó ayer a los entrenamientos de la banda roja y se puso a disposición del director técnico Pablo Godoy, quien confirmó que con la llegada del jugador se cubre una de las posiciones que presentó algunos problemas en los amistosos.

El futbolista tiene contrato por dos años, sin embargo, a principios de año no estaba contemplado en el plantel, por lo que no inició el trabajo junto a sus compañeros, a ello se suma que Oriente Petrolero tenía interés de contar con el jugador. Finalmente Always decidió retener al lateral y que el mismo se incorpore de inmediato al trabajo de la banda roja. Flores fue uno de los capitanes la pasada gestión.

“Enrique volvió, nos dio una sorpresa el presidente (Andrés Costa) esta mañana (ayer), nos conocemos, sabemos cómo trabajamos, feliz por la incorporación de él, el plantel lo recibió muy bien”, apuntó Godoy.

Flores ingresó cuando todo el grupo se encontraba en el centro de la cancha, fue recibido por el técnico y sus compañeros de gran manera; así, el lateral se sumó a la concentración en el Centro de Alto Rendimiento en Huarina. El futbolista señaló que viene a ser un aporte para el grupo de cara al torneo y la Copa Libertadores.

“Vamos a dejar todo, a aportar al equipo, trabajar en todos los aspectos para aportar de la mejor manera”, apuntó.

¿Llega Moisés Villarroel?

En las últimas horas el nombre de Moisés Villarroel, jugador de Bolívar, sonó en el “millonario”, tras la baja que surgió por la lesión de Santiago Arce. Sin embargo. Campeones conversó con ambas dirigencias y coincidieron al decir que “no hay nada”. El volante tiene contrato, la salida tendría que ser a préstamo. “No creo que se vaya”, dijo ayer Jorge Del Solar.