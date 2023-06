Ricardo Formosinho, DT de The Strongest, quedó conforme con la actuación de sus dirigidos en el encuentro de anoche. Su rostro fue elocuente en la sala de conferencia del estadio Más Monumental, donde estuvo acompañado por Eugenio Isnaldo y había escasos periodistas. Todo cambió cuando ingresó Martín Demichelis, ahí ingresaron al menos 50 comunicadores argentinos.

Pero, Formosinho sacó conclusiones positivas, esta vez del desempeño de sus jugadores, tomando en cuenta que solo tiene una semana trabajando con el plantel.

“Este es el partido que representa lo que yo quiero, el de Nacional no representa, por la actitud no tengo duda de que se puede ser campeón del torneo local y vamos a luchar por ello”, aseguró el entrenador luso que estuvo dando bastantes indicaciones.

Antes del partido le preguntaron periodistas argentinos si no recibe consejos de José Mourinho, con quien compartió cuerpo técnico en Inglaterra. El luso no se inmutó para decirle a los argentinos que “él tiene su vida y yo tengo mi vida”, cuando se le consultó si habla con The “Especial one”.

En torno al encuentro, dijo que se tiene que corregir errores, “los dos goles de River fueron por errores en la salida, pero con el volumen de juego y con el plantel se puede trabajar bien el torneo local. En la segunda parte intentamos tener más agresividad ofensiva, arriesgamos más, se progresó algo más”. Para finalizar mencionó que “no merecíamos perder, lo intentamos, pero vamos a seguir trabajando”.

Por su parte, Eugenio Isnaldo resaltó a sus compañeros: “Nos sentimos orgullosos de todo lo que hicimos, no era el resultado que queríamos, pero nos vamos de pie de aquí, porque competimos, siempre lo damos por la camiseta”.