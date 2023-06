Reiteró que el objetivo que tiene para con el club es ganar y que eso le motivó a llegar al país, pero aclaró que no siempre se pueden dar los resultados que uno espera en un encuentro de fútbol.

Ricardo Formosinho fue presentado este mediodía como entrenador del Tigre. El portugués señaló que su llegada al país no es casualidad, la analizó mucho, así como estudió al equipo e incluso el medio antes de aceptar la propuesta de los atigrados.

Agregó que no siempre se juega de la misma forma, que no es lo mismo medirse con un equipo grande o un pequeño porque podría ser previsible, así que anticipó cambios para cada uno de los encuentros.

“Tengo que encontrar el mejor camino para ganar. El club tiene una filosofía que es igual que la mía: jugar para ganar. Se tiene que desmontar al rival, aprovechar las debilidades del adversario e imponer las fortalezas”, insistió el DT.

Mientras tanto, el titular del club, Héctor Montes, indicó que el contrato con Formosinho va más allá de 2023, pero no especificó si es por un año o más.

“El cambio no le sentó bien al equipo, no quiero desmerecer al Pampa, pero buscamos algo similar a lo que se había planteado en diciembre”, aseveró el dirigente del atigrado, que recordó que el portugués tenía la posibilidad de llegar a Bolivia en diciembre, no se pudo, “pero los tiempos de Dios son perfectos”.