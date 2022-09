Fran Pastor deja el fútbol por una enfermedad

Con un emotivo mensaje en redes sociales, el español Francico Pastor Bautista (de 28 años) decidió abandonar el fútbol afectado por una enfermedad. Ayer, Pastor -quien se inició en la cantera del Real Madrid y militó en The Strongest el año pasado, y antes estuvo en Real Potosí- escribió que “tras un tiempo ausente en medios y redes, me gustaría compartir con vosotros aquello que me lleva a abandonar los terrenos de juego. Es un momento muy complicado para mí, aún intento hacerme a la idea y asumir mi nueva situación. Actualmente padezco una enfermedad hematológica que me impide la realización de ejercicio físico a un alto rendimiento”.

“Es por ello que me veo obligado a poner un punto y aparte... y abandonar mi sueño... de seguir jugando al fútbol de manera profesional”. El español, quien se hizo diversos análisis y estudios en Bolivia y España, prosiguió: “Esto me causa un tremendo dolor, y, debo admitirles que no ha sido tarea sencilla... pero ahora tengo que lidiar en otro terreno de juego... algo más pantanoso del que estoy acostumbrado... es hora de luchar por mí, por mi salud”. Apenas se conoció esta situación, el club Real Potosí hizo conocer en sus redes la solidaridad con el exatacante español, quien fue uno de sus delanteros en la temporada 2020 y el año pasado también se vistió de “lila”. Hasta el momento se conoce que Pastor está en su país natal en la lucha contra la enfermedad que lo afecta.

En su mensaje en redes sociales, el exatacante atigrado, tras agradecer las muestras de solidaridad y aprecio, mencionó “nos volveremos a ver en los terrenos de juego aunque sea de manera diferente”. En el círculo de amistades que sostenía en Bolivia se espera que su salud mejore.