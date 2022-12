El exdelantero del club Bolívar Francisco da Costa contó a la prensa colombiana que la experiencia más amarga en su vida tuvo que afrontarla en los 3.600 metros de altitud de La Paz, donde jugó toda esta temporada. El brasileño habló del sufrimiento que pasó en esta ciudad en los casi 11 meses que estuvo en la plantilla celeste.

“Yo nunca lo dije tan abierto, pero la adaptación a la altura es complicada. La Paz es una ciudad difícil, yo pensé que iba a sufrir en la cancha, pero sufría en otros momentos de mi vida particular: en la casa, tuve momentos difíciles ahí”, subrayó el brasileño en entrevista al portal El Colombiano.

En todo caso, Da Costa aclaró que no tiene ningún problema con la ciudad: “Escuche a la gente que decía que no me gustaba la ciudad, no tengo problema con La Paz, pero es difícil. En el proceso sabía que iba a sufrir, pero que me iba a ser más fuerte”, acotó.

¿Operación en Bolívar?

En la amplia nota, el delantero contó también que fue operado del hombro, lesión que nunca fue oficializada por el cuerpo médico del club Bolívar, cuando el atacante fue baja por más de 45 días entre marzo y abril de este año.

“Tuve una lesión donde me operé el hombro y me quedé tres meses afuera, fue complicado volver, ese momento de la lesión fue duro y estar dos meses fuera de la cancha mirando a los pibes correr detrás de la pelota fue complicado”, afirmó.

Da Costa jugará a préstamo en Atlético Nacional de Medellín hasta diciembre de 2023, pero sus derechos deportivos pertenecen a Bolívar hasta 2025, año en el que los celestes deben celebrar el Centenario.

Si el popular cuadro colombiano no hace uso de la opción de compra, Da Costa deberá volver en 2024 a la Academia y por ende a La Paz, donde “sufría en su vida”.

Por el momento, el brasileño mencionó que se encuentra ilusionado con el proyecto que le presentó el elenco colombiano.

“La grandeza te da la gloria y no hay gloria sin grandeza. Eso me lo proporciona Nacional. Sé que hacer las cosas bien me va a llevar a lo más alto. Esa es la expectativa. En el fútbol ganar es muy complicado, pero estoy en un equipo de calidad”, dijo.