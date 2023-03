Está con hambre de gloria, por eso no dudó de mencionar que su máxima aspiración es “llegar a este club para conseguir el título, volver a sentir eso, este es un lindo club para volver a ser campeón”, repitió.

Un periodista le preguntó en torno a si considera una revancha este paso por The Strongest, dado que en Bolívar no le fue tan bien como se esperaba, García respondió que le faltó confianza en la Academia

“No me dieron la confianza como me están dando aquí en The Strongest, tengo contrato más largo y me voy a adaptar a La Paz”, sostuvo.