Garibay y Ninavia con la chance de partir al exterior

El tiempo le está dando la razón a Nemia Coca y su “Pie de viento”, la escuela que prepara a los mejores fondistas de Bolivia. Coca junto a su esposo, Marcelo Peñaranda y con el apoyo de su familia han instalado en Oruro, un Centro de Alto Rendimiento, donde han surgido Héctor Garibay, Vidal Basco, David Ninavia, Daniel Toroya, Valeria Marza, Sofía Luizaga, entre algunos de los atletas que están destacando hoy.

A todos los ha visto “nacer” Coca. Los quiere como si fuera sus hijos, los prepara con todo lo mejor que pueda conseguir. Y, los resultados están a la vista.

Primero coronó campeones nacionales, ahora tiene campeones internacionales como el caso de David Ninavia, campeón suramericano U 23, y antes Héctor Garibay quien ganó la Maratón de Buenos Aires (octubre de 2021).

Fue un trabajo sistemático, desde que comenzó a implementar el proyecto de Alto Rendimiento que la gobernación de Oruro ha dado su apoyo a “Pie de Viento” y Nemia Coca.

La lucha fue constante por mejores días para sus fondistas.

Pero, ahora la lucha se da a otro nivel. Más de uno de sus fondistas han recibido ofertas de otros países para emigrar y competir en otro ámbito.

David Ninavia le confirmó en días pasados que quiere irse. “Aquí no consigo nada. Tunkas me da pero no me alcanza profe”, le dijo con el rostro serio el gran campeón sudamericano U 23.

“Quiere la beca del COB, ‘me lo merezco, estoy trayendo medallas de oro, pero prefieren llevar a otros’ me dijo. Está triste, tal vez se vaya, así vamos a perder atletas, porque se va a ir”, comentó preocupada la entrenadora de David Ninavia.

“Tiene ofrecimientos serios, la gente de Puerto Rico nos ha perseguido, nos tenía sin vida en el Mundial de Cali, Colombia, han visto como se desplaza, cómo corre, le hicieron seguimiento., Igual Estados Unidos, hay un entrenador que le hace seguimiento y llaman por teléfono”, prosiguió la entrenadora, quien ha tratado de frenar el entusiasmo de Ninavia que quiere días mejores para él y su familia.

“A mí me ha hablado el dirigente de Puerto Rico, incluso el director de una universidad privada y que tienen 850 dólares mensuales, la Universidad gratis, ropa deportiva por dos años (por un monto cercano a los mil dólares), eso le ofrecieron, a mí me dijeron que firme, no sabía qué hacer”, contó Coca.

Además de Estados Unidos y Puerto Rico, Ninavia también tiene ofertas de Colombia y Ecuador que lo quieren tener en sus filas. “A David le estoy rogando, le digo que espere, está creciendo, pero en el caso de Estados Unidos tendría que ir a la Universidad, pero competiría por Bolivia. A ratos me pongo a pensar, también quisiera que se vaya, luego me va a culpar a mí”, contó Coca.

A duras penas le cortó el ímpetu a David, a quien quisiera tenerlo hasta la temporada 2023, aunque como van las cosas, parece que será difícil que siga en Bolivia.

En medio de todo ello, también confirmó que el maratonista Héctor Garibay también está pensando seriamente en irse al exterior.

Es que tuvo problemas económicos, porque se le había prometido el pago mensual con un presupuesto mensual de tres mil bolivianos, y recién le dieron el mismo en el mes de julio, luego de siete meses. “Para eso se han prestado plata y una vez tuvieron el primer desembolso debieron devolver, no tienen nada, por eso reniegan mis atletas”, agregó la entrenadora de “Pie de viento”.

“Héctor (Garibay) también piensa lo mismo que David, si es así, de nuevo voy a trabajar con otros atletas nuevos”, comentó resignada Coca.

En el caso de Garibay, también tiene una propuesta serie de Kenia, país de los mejores fondistas del mundo. “Quieren llevárselo a Kenia, lo estaban convenciendo. Les dije que esperemos hasta los juegos olímpicos con este programa, luego hagan los que les vengan en gana, de alguna manera les obligue a quedarse”, recalcó la mentora de los mejores fondistas de Bolivia, en la actualidad.

En medio de todas estas vicisitudes, la entrenadora también comentó que están surgiendo propuestas por sus atletas femeninas, una de ellas Sofía Luizaga, quien ya sabe de competir en el exterior. A este paso, si no surge alguna situación especial, los pasos de sus atletas estarán en otro lado.