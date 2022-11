Gerard Piqué: “Aquí nací, he vivido y moriré aquí”

El defensa Gerard Piqué se despidió este sábado de manera definitiva de su afición del Camp Nou como jugador con una dulce victoria de su equipo ante el Almería, por 2-0 en la 13. ª jornada de LaLiga, y la formación azulgrana se coloca líder provisional a la espera del resultado del Real Madrid, que jugará el lunes en el campo del Rayo (9. º).

El conjunto de Xavi Fernández sigue fuerte en el campeonato liguero y mete presión al club blanco, a quien saca ahora dos unidades. Para volver a ser líder, el Real Madrid debe ganar a la entidad rayista, que está haciendo otra buena temporada, al igual que la pasada campaña.

En la primera mitad, el Barcelona no logró inaugurar el marcador, pese a su insistencia. Y eso que el partido comenzó de cara. El VAR dictaminó un penal después de que el esférico golpeara el brazo de Kaiki antes de perderse por línea de fondo.

Piqué indicó a Robert Lewandowski que lanzara desde la pena máxima, pero el polaco quiso ajustar tanto al palo izquierdo que la pelota acabó rebotada por el palo hacia fuera en el minuto 7 de partido.

Enorme ovación

En el minuto 83 llegó el momento más emotivo del partido, cuando Piqué (35 años) fue sustituido abrazó a sus compañeros y alzó los brazos despidiéndose de sus hinchas con lágrimas en sus ojos antes de salir de un estadio en el que ha visto la mejor versión de los uno de los mejores zagueros de la historia del club catalán y los últimos años.

Fue sustituido en medio de una estruendosa ovación de los culés. Ya, en el banquillo, uno tras otro. Piqué saludó a los jugadores de manera cariñosa en el partido que cierra una etapa de su vida.

“En la vida, cuando te haces grande, te das cuenta de que querer es dejar marchar. Es el momento de dejarnos un espacio, un poquito de aire. Estoy convencido de que, en un futuro, volveré a estar aquí. Esto no es una despedida, ya me fui con 17 años y volví. Aquí nací, he vivido aquí y moriré aquí”, declaró Piqué en micrófono en mano y llorando ante decenas de miles de hinchas congregados en el estadio .

Sus compañeros, que no dejaron de aplaudirle, le hicieron un pasillo y, en una última ovación, Piqué volvió al vestuario. Luego volvió a salir. Se hizo fotos en el banquillo con toda su familia: hijos, padres, hermano... En los otros partidos disputados este sábado, el Cádiz (18. º) empató a cero en su visita a Getafe (12. º) y el Valladolid (10. º) venció al colista Elche por 2-1, mientras que un doblete del argentino Chimy Ávila dio el triunfo al Osasuna (5. º) en el campo del Celta (17. º), pese al tanto de Iago Aspas.