Girona tiene en carpeta a varios del Grupo City

El Girona tiene sobre la mesa los nombres de varios futbolistas del Grupo City que podrían reforzar su equipo, entre ellos se encuentran los de Roberto Fernández y Gabriel Villamil, del club Bolívar. Según el director deportivo de esa entidad, Quique Cárcel, la decisión final la tomarán en los siguientes días.

“Queremos un equipo competitivo. Buscamos cesiones vía City, de otros clubes y jugadores en propiedad, se trabaja con todo. Hay muchos nombres que se han trabajado y jugadores que queremos que vengan y otros que nos ofrecen. La decisión final está de nuestro lado”, aseguró Cárcel al diario AS.

Evitó dar nombres de los jugadores que podrían llegar a la entidad que ascendió a primera división y que tiene entre sus principales accionista al presidente del club Bolívar, Marcelo Claure.

“Todo está muy abierto, sabemos qué queremos hacer. De nombres propios no hablaré. Si he de estar hablando de cada jugador que ha salido en Twitter no me interesa. No diré si quiero a un futbolista o no”, agregó.

Anticipó que el ascenso a la primera del fútbol español supone para el Girona un ingreso mayor en la parte económica, pero no para hacer grandes inversiones de jugadores del City, por ello la mirada podría apuntar a otros jugadores del Grupo City que son más baratos.

“Capacidad económica para hacer movimientos tenemos, pero somos de los últimos de Primera. Estamos mejor que otros años y alguna inversión sí haremos”, adelantó Cárcel.