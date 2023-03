La continuidad de Pablo Godoy como entrenador de Always Ready está en duda después del empate en condición de local ante Wilstermann (2-2).

¡Fuera Godoy! Exclamaron los hinchas en el estadio Municipal de El Alto al final del encuentro. Después de la eliminación de la Copa Libertadores y este nuevo traspié en su casa, los hinchas no están contentos con el trabajo del entrenador y la dirigencia también está incómoda por lo que ve en la cancha con el plantel, según se pudo ver ayer en el estadio de Villa Ingenio.

El presidente de Always Ready, Andrés Costa, se vio preocupado por el empate y sobre todo por el rendimiento de los jugadores, incluso se lo vio con un semblante de angustia. Al finalizar al partido acompañó a los futbolistas en la cancha, se tapó la cara y pidió perdón al público que se dio cita al estadio. No dio declaraciones en ese momento, luego de algunos minutos sólo atinó a mencionar que la dirigencia de Always Ready tomará una decisión en una reunión a llevarse adelante hoy. Mientras tanto, el DT sigue siendo Godoy.

“Es el técnico del plantel, nadie ha dicho nada, seguimos trabajando de manera normal. Si mañana no se trabaja, estamos viendo el tema de las canchas”, dijo Cristóbal Rivas, preparador físico de Always.

El 27 de diciembre del 2022, Godoy firmó por tercera vez como el entrenador de los millonarios, luego que Óscar Villegas se hizo cargo del plantel tras la salida de Julio César Baldivieso.

El objetivo del paraguayo en primera instancia era clasificar al equipo a la próxima fase de la Copa Conmebol Libertadores, sin embargo, la anterior semana fueron eliminados con un global de 6 a 1, algo que molestó a la gente de Always. El empate de ayer complicó su situación.

Mientras el marfileño Wilfried Bony continúa entrenando con la reserva del club hasta que se clarifique su situación.