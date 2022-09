Golpes en el vestuario y “la manzana podrida”: las razones que precipitaron la salida de Baldivieso de Always Ready

La dirigencia de Always Ready le bajó el pulgar a Julio César Baldivieso. Luego de tres meses y 10 días, el Emperador ya no estará en el banquillo del cuadro millonario. ¿Cuáles son los motivos? Estas fueron las cinco detonantes para la salida del cochabambino: “El bajo rendimiento del equipo”, “acusaciones de xenofobia”, “golpes en el vestuario”, “la fruta podrida, Jonathan Borja” y molestia por “imposición de jugadores”.

1. El rendimiento del equipo

Para la dirigencia de Always Ready, la derrota ante Aurora fue la gota que derramó el vaso, puesto que en los últimos encuentros no gustó lo que se veía en la cancha, la molestia empezó tras la caída de la banda roja ante The Strongest (4-2), luego con Bolívar (3-0) y ante el equipo valluno, ayer (0-1).

En 17 partidos el equipo del Emperador sumó 36 unidades, tras 11 victorias, tres empates y tres derrotas, está en la tercera ubicación con un partido menos.

“El equipo ha presentado ya un rendimiento bajo en los partidos y no jugamos a nada, no hay identidad se ha perdido esa identidad que había, no hay trabajo técnico, táctico, todo es pelotazo, buscar si es que está (Marcos) Riquelme y eso no es jugar, se ha visto esas falencias contra The Strongest y Bolívar, se ha notado que no tenemos equipo, un planteamiento para hacer frente a estos equipos y a este paso si Aurora nos viene a ganar con un equipo así, es complicado, por esa razón hemos decidido apartar al profesor Baldivieso”, manifestó Steven Díaz a Página Siete.

2. Acusaciones de Xenofobia

Desde la dirigencia se aseguró que hubo xenofobia en el cuerpo técnico en contra de los jugadores. Sin embargo, este medio consultó a éstos si se sintieron discriminados y los futbolistas descartaron esa actitud, por el contrario uno de ellos señaló que es “obvio que los jugadores extranjeros deben rendir más en la cancha y ser ejemplo”.

“No, para nada, xenofobia es una palabra muy fuerte hoy en día, uno tiene que ser cuidadoso cuando habla de xenofobia porque puede herir, lastimar no sólo a la persona, sino a la familia también, a mí me dijeron argentino o gaucho esto y lo otro, pelado hijo de (...) pero que se hable de xenofobia acá, no, para nada. De hecho tenemos jugadores de piel morena y como los tratamos no es para herir, nunca escuché de eso y lo desmiento porque nunca se trató a nadie de xenofobia, este es un grupo que el profe lo armó para pelear el título y es lamentable que se hable de eso sin tener pruebas y justificar algo”, afirmó Marcos Riquelme.

3. Golpes en el vestuario

Luego de la derrota de Always Ready ante Aurora, se registró un altercado en el vestuario millonario entre un directivo del club y un miembro del cuerpo técnico. Fuentes del plantel y de la dirigencia que estuvieron ahí dentro, confirmaron a Página Siete sobre lo sucedido entre el dirigente y el entrenador.

El dirigente aseguró a Campeones que actuó en “defensa propia”, mientras que la otra parte señaló que “hubo prepotencia y una falta de respeto ya excedida”.

“Eso no podemos pasar por alto, bajo ninguna circunstancia, vamos a analizar, estamos viendo, vamos a lanzar un comunicado por parte de nuestros abogados. Esto ocasionó cuentos y chismes de cocina que la verdad, particularmente, a mí no me gusta y a Andrés (Costa) mucho menos, hemos mandado a que se aclare esto y creo que ahí ha surgido el tema de Borja, que había estado haciendo algo, son varias cosas”, manifestó Díaz.

4. “Fruta podrida, Jonathan Borja”

Una de las principales razones que desencadenaron en la salida de Baldivieso fueron las actitudes y los supuestos actos de indisciplina del ecuatoriano Borja, según denunciaron sus compañeros.

Al parecer el jugador nunca terminó de adaptarse al grupo, y así lo confirmaron sus compañeros, que explotaron y lo describieron como la “manzana podrida”, además varios coincidieron en que el delantero nunca sumó al grupo, y que esto ya se había notificado el 6 de julio cuando Borja bajó a la reserva por diferencias con sus compañeros. En esa ocasión tuvo que intervenir el presidente del club, además de los capitanes. Baldivieso le dio una nueva oportunidad.

“La verdad que por un jugador, Borja, que podía ser bueno como jugador, pero como persona es una decepción, porque creo que todo lo que está pasando es por él. Me molesta mucho que un jugador divida el grupo y que le echen la culpa al profesor que viene haciendo las cosas bien, algunas personas piden Borja, que donde está Borja. Por un jugador se va a la mierda todo lo que venimos construyendo”, afirmó Marc Enoumba. A esas declaraciones se sumó Riquelme: “Lamentablemente, hay una fruta podrida en el cajón, pero tratamos de hacernos fuertes, estamos disconformes con la actitud de Borja que no sumó nunca, se lo hice saber a él delante de todos, es triste que le den tanta pelota a un jugador que no le dio nada al equipo, al club y jugadores con tantos partidos. Es un jugador que no le dio nada, que recién está siendo conocido en el país, y se lo conoce por indisciplina, que quiera venir a cagarnos a nosotros que somos profesionales, los que nos partimos el lomo, no me parece”.

5. Molestia en el grupo

Los jugadores del cuadro millonario no se guardaron nada; ante la molestia por lo sucedido con Jonathan Borja revelaron que hubo dirigentes que pidieron que el delantero entre a la cancha por imposición, los mismos manifestaron su molestia ante esa decisión. Página Siete consultó con dos futbolistas que afirmaron que condicionaron al entrenador por el ingreso de Borja, sin embargo la dirigencia descartó por completo esas declaraciones.

“Unos dirigentes quieren que juegue, otras personas que le echan la culpa al profesor, que creo que al momento ha hecho las cosas muy bien, pero el jugador nos falta el respeto a nosotros, personalmente a mí me duele, porque está jugando con mi plata, con mi prestigio, no se cuida, varias veces actos de indisciplina, pero esos dirigentes que no sé quiénes serán porque el presidente no creo, porque no está en el país, pero que quieren que juegue y hoy (ayer) se vio entró a la cancha y no pudo responder ya hace varios partidos, son cosas que pasan, pero molesta”, apuntó Enoumba.

“El respaldo siempre va ser a los jugadores y cuerpo técnico, pero hay que escuchar las dos posturas, y tampoco al final el entrenador es el que tiene la última palabra, nosotros podemos sugerir pero quien decide es el entrenador”, afirmó Díaz.

El grupo con Baldivieso

Los futbolistas millonarios manifestaron su apoyo y agradecimiento al entrenador Julio César Baldivieso, los de la banda roja afirmaron que no se debería cambiar al DT, puesto que le “cambió la cara” al grupo.

Nuevo entrenador

La dirigencia confirmó a Página Siete que ya se comienza con la revisión de carpetas de entrenadores, esperan confirmar en estos días la contratación del próximo técnico de Always Ready.

Borja se va

Ante el mal ambiente por los supuestos actos de indisciplina y la molestia reflejada en el plantel de la banda roja, la dirigencia apartó del equipo a Jonathan Borja, el ecuatoriano ya no es más jugador del club, así lo confirmó Steven Díaz, vicepresidente de Always Ready.