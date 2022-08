Granell afirma que el torneo Clausura es largo

El volante Àlex Granel afirmó ayer que los amistosos internacionales que planificó la dirigencia no perjudicaron en el rendimiento del equipo en el torneo. Aseguró que el certamen Clausura es largo, “de 30 fechas”, y que darán lucha para conseguir el bicampeonato.

“Existe el viaje, sabíamos que se iba a jugar, pero esta situación no influyó en los resultados que tuvimos. Estoy muy orgulloso del plantel que tenemos, cuando las cosas están difíciles hay que mantener tranquilidad. El torneo es largo estamos recién en el inicio y estoy convencido que cuando lleguemos a las fechas finales pelearemos el título”, afirmó el español.

El mediocampista se mostró entusiasmado por retornar a Girona y enfrentará a ese equipo en el que estuvo siete años. Me gusta mucho volver a casa, además mi padre me va a ver jugar con la celeste ya que no puede venir a La Paz porque tiene problemas de corazón”.

Apuntó que tuvo contacto con el uruguayo Cristian Stuani que milita en el Girona y que, “ellos quisieran jugar un ida y vuelta y son conscientes del talento que existe en Bolívar. No es un partido cualquiera para ellos, porque están a siete días de comenzar la Liga”.

En el segundo grupo de jugadores que partieron ayer a Madrid estuvieron César Martins, Sebastián Melgar, Leonel Justiniano, Carlos Melgar, Àlex Granell, Víctor Ábrego y Jesús Sagredo, este último tiene una lesión en el hombro izquierdo, pero el cuerpo médico seguirá su tratamiento en Europa.