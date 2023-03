Guabirá amenaza con no jugar el partido de la séptima fecha con The Strongest, el 12 de abril, debido a que no fue consultado para la reprogramación del juego; además piden la destitución de los miembros de la Dirección de Competiciones por “ineficientes”.

El vicepresidente de la institución azucarera, Édgar Menacho, explicó que no aceptan la reprogramación para la citada fecha, ya que nunca fueron consultados por la dirigencia del cuadro atigrado.

“Se está vulnerando el artículo 46 del Reglamento, nos debemos respeto como Guabirá, automáticamente suspenden el partido sin consultar por eso estamos pidiendo que sean votados los de esta comisión”, declaró Menacho al programa Sólo Fútbol, de Santa Cruz.

Contó que en la víspera enviaron la tercera nota de reclamo a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), que no respondió.