Guabirá habilitó a sus refuerzos Carvalho y Alaniz

Zona Norte / Montero

La dirigencia de Guabirá confirmó la habilitación de sus dos refuerzos extranjeros, el brasileño Paulo Eduardo Carvalho, Padú, y el uruguayo Martín Alaniz, para el torneo Clausura de la División Profesional.

Según el secretario general del club Azucarero, Orlando Quispe, Guabirá presentó todos los requisitos para que los futbolistas puedan jugar el torneo local.

Aunque de los dos solo Padú puede ser tomado en cuenta para el debut del Rojo, contra Always Ready, este domingo (17:15) en la Caldera, toda vez que Alaniz no se recuperó de la lesión en el gemelo izquierdo. El entrenador Mauricio Soria confirmó a Padú en el equipo titular, porque el portugués Luis Leal si bien se recuperó de la micro ruptura fibrilar en el gemelo izquierdo no está para jugar los 90 minutos, puesto que no está en la plenitud de sus condiciones físicas.

Además, con la salida del ecuatoriano Kevin Mina las opciones para el DT del club azucarero se reducen en la zona ofensiva. Eso sí Leal ingresará en el grupo de los convocados para ser una alternativa en el plantel azucarero ante el Millonario alteño.