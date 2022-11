Guido Loayza: “Deseo que le vaya lo mejor posible a Ecuador...”

Me gusta mucho el triunfo de Ecuador como sudamericano que soy. Ahora, no creo que avance mucho porque hay países muy fuertes en el mundial, pero deseo que le vaya lo mejor posible a Ecuador, que le vaya bien a ese seleccionado nos hace sentir que tenemos chance de ir a algún mundial y podemos hacer muy buenos mundiales.

De modo tal que le deseo lo mejor, pero repito que no creo que tenga una chance de llegar lejos, pienso que sólo Brasil y Argentina pueden mover un poco las agujas del reloj para ratificar que América Latina tiene alguna chance, ojalá que Uruguay –que no se cansa de sacar jugadores– también llegue lejos.

Ahí están sus nuevos jugadores como Valverde. Repito, ojalá que me equivoque y Ecuador haga un gran mundial, llegue a las instancias finales. Pienso que se ha inventado el fútbol para que todos tengan una oportunidad, pero casi siempre ganan los alemanes y siempre serán candidatos, como otros equipos de esa misma talla.

Y, por otro lado, voy a repetir lo que ya dije que me pareció una barbaridad el nombramiento de Catar como la sede del Mundial 2022, porque el grupo palaciego se compró un Mundial en 2010, infelizmente, en 2015, se abre en Zúrich una investigación gracias a Estados Unidos y el gobierno de Suiza y se sienta un precedente para no tolerar más la corrupción en el fútbol.

Creo que esto debió ser el último ejemplo de ello. Y me molesta que el Presidente de la FIFA (Gianni Infantino), en vez de denunciar ese hecho y como si quisiera abrir el paraguas, dice que en Europa hubo cosas peores. Sí han ocurrido guerras, algún abuso como en el Mundial de 1934, 38 con Mussolini, pero esas son las cosas malas que debemos olvidar, pero no decir que como hicimos cosas malas en el pasado, hoy se puede seguir haciendo en el presente. Rechazo esas declaraciones.

Tenemos que luchar porque el deporte sea lo más transparente posible, debe sacar lo mejor de la gente y no lo peor. Que no se repita la historia de Catar, que no volvamos a vender la sede del mundial al vil metal.