La Verde sólo tiene disponible la semana del 15 de agosto para hacer un microciclo

Luego insistió con su primera afirmación: “no tengo miedo a nada , nunca abro el paraguas, sino no hubiera puesto a Lucas Chávez y Marcelo Suárez que tiene 21 años y jugaron como si tuviera 30”.

Reiteró su análisis de saber que ahora tiene más conocimiento del grupo con el que cuenta y de las puntos que debe trabajar antes del arranque de las eliminatorias.

“Si me va mal es mí culpa y nada más, tengo que decir las cosas como son y eso no entienden los periodistas: no tenemos canchas buenas, jugamos lentos y luego juegas con selecciones que juegan a otro ritmo y lo sufrimos. Lo bueno es saber dónde estamos parados y que tenemos para poder armar un equipo”, cerró.