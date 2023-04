Balance • “Estoy muy feliz con el resultado”, dijo Kiptum a la BBC. “No sé lo que decir en este momento. Estoy simplemente agradecido. La carrera fue buena. Había un poco de lluvia a mitad de la prueba, pero fue todo OK”, afirmó Kiptum al final de la prueba.

“Increíble”• “No pensaba poder terminar y no sólo he terminado, sino que he ganado”, explicó Hassan pocos minutos después de llegar a meta. “Es simplemente increíble, no lo olvidaré nunca”, añadió

Dolencia • Tras una hora de carrera, Hassan pareció incluso descartada, obligada a ralentizar su ritmo al sentir molestias en la parte izquierda de la carrera, quedando rezagada respecto al grupo de cabeza. Pero siguió luchando y sin forzar remontó hasta conseguir el triunfo de la prueba.

Despedida • El mítico atleta británico Mo Farah, en su último maratón antes de retirarse, terminó noveno (2h10:28). “Di todo, pero mi cuerpo no respondía, y ahí te das cuenta de que ha llegado el momento” de retirarse, dijo el cuatro veces campeón olímpico, de 40 años, tras confirmar que dejará el atletismo en septiembre, en el Great North Run, en el noroeste de Inglaterra.